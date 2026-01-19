Τη διάρρηξη της κατοικίας τους, στην περιοχή Παραλιμνίου, κατά την απουσία τους, το χρονικό διάστημα μεταξύ 17 και 18 Ιανουαρίου και την κλοπή €100 χιλ. σε μετρητά κατήγγειλαν στην Αστυνομία οι ιδιοκτήτες της.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που βρίσκονται ενώπιον της Αστυνομίας, στην κατοικία δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στις κύριες εισόδους.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή μετά την επιστροφή των ιδιοκτητών, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα σε καταγγελία στην Αστυνομία. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, «τα οποία διενήργησαν εξετάσεις και περισυνέλεξαν τεκμήρια, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες και ατομα του περιβάλλοντός τους».

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον τρόπο εισόδου-εξόδου όσο και στο μεγάλο χρηματικό ποσό που φυλασσόταν στην οικία.

Σημειώνεται πως «από την σκηνή παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις». Το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά την υπόθεση.

