Σε μια αστραπιαία διάρρηξη στην Αγία Νάπα, κουκουλοφόροι κατάφεραν να εισβάλουν σε κοσμηματοπωλείο και να ολοκληρώσουν την κλοπή σε μόλις 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις της Αστυνομίας.

Τα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας εξετάζονται καρέ-καρέ από τους ανακριτές για να εντοπιστεί η ταυτότητά τους.

Τα κλοπιμαία που απέσπασαν οι δράστες θεωρείται ότι έχουν πολύ υψηλή αξία, ξεπερνόντας κατά πολύ την αρχική εκτίμηση για 200.000 ευρώ.

Στην περιουσία που κλάπηκε συμπεριλαμβάνονται και πολύτιμα διαμάντια και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων.

