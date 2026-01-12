Πολιτικό σεισμό έχει προκαλέσει το βίντεο στην πλατφόρμα Χ με τις υπηρεσίες του κράτους να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση εξετάζονται όλες τις πτυχές της υπόθεσης καθέτως και οριζοντίως.

Μετά την μήνυση Λακκοτρύπη οι Αρχές πλέον αναζητούν τους λεγόμενους επενδυτές που έστησαν το όλο σκηνικό που είδαμε στο βίντεο. Αναζητούνται επίσης αόρατα ίχνη που πιθανόν να άφησαν με τις βιντεοκλήσεις τους οι ύποπτοι.

Στο μεταξύ με οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας, η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας διερευνά το περιεχόμενο του επίμαχου βίντεο, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, όχι απλά από τους λεγόμενους επενδυτές αλλά και από τους συμμετέχοντες στο βίντεο.

Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας μετά από σημερινή συνάντηση με τον Αρχηγό της Αστυνομίας ενημερώθηκαν για την πορεία των ερευνών. Η διερεύνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν αφορά μόνο τη δημιουργία του βίντεο, αλλά και τα όσα λέγονται σε αυτό και από ποιους, σε σχέση με πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Σήμερα το μεσημέρι στο Αρχηγείο για κατάθεση βρέθηκε ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχός που καταγράφεται στο επίμαχο βίντεο, ενώ προηγήθηκαν οι καταθέσεις Λακκοτρύπη και Χαραλάμπους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν επιτρέπεται να διεξαγάγει οποιαδήποτε έρευνα, εφόσον έχει ήδη αρχίσει ποινική διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία ή την Αστυνομία για το επίμαχο βίντεο. Σημειώνει δε ότι σε σημερινή συνεδρία των μελών και λειτουργών της, το βίντεο μελετήθηκε λεπτομερώς, ενώ επισημαίνεται πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από πολιτικούς και πολίτες για αυτεπάγγελτη έρευνα.

Από πλευράς Αστυνομίας, ο Εκπρόσωπος Τύπου, της Δύναμης μιλώντας στο ΣΙΓΜΑ ανέφερε η Αστυνομία δεν κινείται στο αόριστο, αλλά βάσει συγκεκριμένης κατεύθυνσης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί, καθώς τα δεδομένα μεταβάλλονται συνεχώς.

Τέλος ο Επίτροπος Διαφάνειας ανέφερε ότι η Αρχή προχωρά από σήμερα το πρωί αναλυτική εξέταση, λεπτό προς λεπτό, του περιεχομένου του επίμαχου βίντεο.

«Δεν ενεργούμε βεβιασμένα, αλλά δεν μένουμε αδρανείς. Εξετάζουμε το βίντεο και θα επικοινωνήσουμε με την Νομική Υπηρεσία. Εφόσον διαπιστωθούν πτυχές που δεν τυγχάνουν διερεύνησης, αλλά κατά την κρίση της Αρχής χρήζουν εξέτασης, δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε συμπληρωματική έρευνα».

Όπως το ΣΙΓΜΑ είναι σε θέση να γνωρίζει θα εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα για να εντοπιστούν τόσο οι δημιουργοί του βίντεο όσο και οι φερόμενοι ως επενδυτές. Μάλιστα στις προσπάθειες αυτές δεν αποκλείεται να συνδράμουν και ανεξάρτητοι χάκερς οι οποίοι δραστηριοποιούνται διεθνώς σε θέματα ασφάλειας διαδικτύου και παραγωγής περιεχομένου.

