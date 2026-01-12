Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του, κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους, όπως αναφέρεται σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε.

Αυτούσια η γραπτή δήλωση του ΠτΔ:

Έχω λάβει την επιστολή παραίτησης του Διευθυντή του Γραφείου μου, κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους, την οποία και έκανα αποδεκτή. Τη θεωρώ πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης.

Η αποχώρηση του κ. Χαραλάμπους, τον οποίο διακρίνει η εργατικότητα, το ήθος και η ακεραιότητα, συνιστά απώλεια ενός πολύτιμου συνεργάτη μου, στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για την αναβάθμιση της χώρας μας, στη βάση του Προγράμματος Διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί το συμβόλαιό μας με τον κυπριακού λαό. Τον ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και του εύχομαι κάθε καλό για τη συνέχεια.

