Ενισχύονται οι πολιτικοί τριγμοί, ιδιαίτερα μετά την ότι τα αποσπάσματα με τον Χαραλάμπους, υπεκλάπησαν από κοινή βιντεοκλήση με Λακκοτρύπη και τους υποτιθέμενους επενδυτές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πολίτη, η ομαδική κλήση έγινε στις 9 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ο Πρόεδρος είχε αναχωρήσει εκείνη την ώρα προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου ανάπτυξης Ακινήτων.

Η πληροφορία αυτή -την οποία δεν σχολιάζει το Προεδρικό- εάν ευσταθεί, ανατρέπει την προσπάθεια της κυβέρνησης να κρατήσει αποστάσεις από τον Λακκοτρύπη.

Και όλα αυτά ενώ πονοκέφαλο προκαλούν και οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι υπάρχει και δεύτερο βίντεο.

Διαβάστε επίσης: Αποδέχτηκε την παραίτηση Χαραλάμπους ο ΠτΔ: «Απώλεια πολύτιμου συνεργάτη»

Το ζήτημα απασχόλησε αλλεπάλληλες συσκέψεις που έγιναν μέσα στο σαββατοκύριακο. Ανάμεσα σε άλλους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Νικόλα Παπαδόπουλο ο οποίος ζητούσε όλες τις προηγούμενες μέρες επιτακτικά εξηγήσεις.

Η κρίση έφερε αμηχανία, ωστόσο ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ υποστηρίζει πως δεν τέθηκε -προς το παρόν- ζήτημα αποχώρησης από την κυβέρνηση.

Ούτε η ΕΔΕΚ βάζει στο κάδρο επίσημα ενδεχόμενο αποχώρησης, παρά τις φωνές που ακούγονται εσωτερικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πλανάται το παράπονο ότι τουλάχιστον μέχρι αργά το απόγευμα δεν υπήρξε καμία επικοινωνία του Προέδρου της ΕΔΕΚ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Συνεδρίασε λοιπόν το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του κόμματος και κατέληξε σε έναν τρίγωνο αιτημάτων.

Ζητούμενα είναι ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, η κατάργηση του Φορέα και η δημοσιοποίηση των εισφορών που έγιναν σε αυτό, παρά τις περί του αντιθέτου πρόνοιες της νομοθεσίας.

Διαβάστε επίσης: Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους από Διευθυντής του Γραφείου του ΠτΔ

Πάντως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την πρόθεση του να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία, αλλά εντός του πλαισίου που καθορίζουν οι νομοθεσίες. Δεν θα παρανομήσω, είπε το πρωί στις δηλώσεις του και γεννάται το ερώτημα τι θα δημοσιευτεί αν όχι οι εισφορές - τουλάχιστον οι μεγάλες και πότε έγιναν.

Σημειώνεται πως, οι οικονομικές καταστάσεις του Φορέα για το 2024 είναι δημοσιευμένες. Συγκεκριμένα, καταγράφονται έσοδα από εισφορές 2.176.196 ευρώ, δόθηκε οικονομική βοήθεια ύψους 1.597.210. Υπάρχουν λειτουργικά έξοδα 5.854 ευρώ (αμοιβή ελεγκτών), άρα μένει ένα πλεόνασμα 573.132 ευρώ.

Το πλεόνασμα για το 2013 ήταν πολύ μεγαλύτερο, με τα συσσωρευμένα πλεονάσματα, την τελευταία μέρα του 2024 ο φορέας παρουσιάζει ρευστότητα 2.644.235 ευρώ.