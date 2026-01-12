Ο Μιχάλης Σιριβιανός, Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και συντονιστής του Fact Checkers Cyprus, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, παρουσίασε τα μέχρι στιγμής ευρήματα από την τεχνική εξέταση του βίντεο που διέρρευσε, υπογραμμίζοντας τόσο τα ασφαλή συμπεράσματα όσο και τα σημεία που παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Δεν προκύπτει παραγωγή ή αλλοίωση με τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με τον κ. Σιβηριανό, τα αποσπάσματα στα οποία μιλούν τα τρία πρόσωπα δεν εμφανίζουν ενδείξεις ότι έχουν παραχθεί ή τροποποιηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Όπως ανέφερε, η αξιολόγηση έγινε με εξειδικευμένα εργαλεία ανάλυσης εικόνας και ήχου, όπως το InVID-WeVerify, τα οποία δείχνουν υψηλή πιθανότητα αυθεντικότητας των συγκεκριμένων τμημάτων.

Τα εμφανή μοντάζ και τα «τυφλά σημεία»

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι τα σημεία μοντάζ είναι εμφανή δια γυμνού οφθαλμού, εκεί όπου η εικόνα κόβεται και δεν υπάρχει ομαλή συνέχεια. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει εάν υπάρχουν επιπλέον, μη εμφανή κομμένα σημεία, τονίζοντας ότι για κάτι τέτοιο απαιτείται βαθύτερη, εξειδικευμένη forensic ανάλυση.

Αβεβαιότητα στα τμήματα με τους «επενδυτές»

Ιδιαίτερη επιφύλαξη εκφράστηκε για τα σημεία όπου μιλούν οι φερόμενοι επενδυτές. Η παραμόρφωση της φωνής καθιστά τα εργαλεία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης λιγότερο αξιόπιστα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για αυτά τα αποσπάσματα.

Ρωσικές εκστρατείες παραπληροφόρησης: το γενικό πλαίσιο

Ο κ. Σιβηριανός υπενθύμισε ότι το Fact Checkers Cyprus μελετά εδώ και χρόνια ρωσικές εκστρατείες παραπληροφόρησης, οι οποίες, όπως είπε, είναι εκτεταμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνιστούν μορφές υβριδικών επιθέσεων. Παρ’ όλα αυτά, στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι πρόκειται για οργανωμένη ρωσική επιχείρηση επιρροής.

Η υπόθεση «Emily Thompson»

Εκτενής αναφορά έγινε στον λογαριασμό Emily Thompson, ο οποίος –σύμφωνα με την ανάλυση– παρουσιάζει χαρακτηριστικά ημι-αυτοματοποιημένης δραστηριότητας ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Εντοπίστηκαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα δημοσιεύσεων, ενδείξεις ανακύκλωσης περιεχομένου και ασυνέπειες στη στάση του λογαριασμού σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα, στοιχεία που παραπέμπουν σε sockpuppet ή «ψεύτικη περσόνα».

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε και στις φωτογραφίες προφίλ, οι οποίες, βάσει τεχνικής αξιολόγησης, εμφανίζουν υψηλή πιθανότητα να έχουν παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη και να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά, άσχετα μεταξύ τους, διαδικτυακά περιβάλλοντα.



Τι μένει ανοιχτό

Ο συντονιστής του Fact Checkers Cyprus ξεκαθάρισε ότι απαιτείται περαιτέρω εξειδικευμένη έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση της προέλευσης των λογαριασμών και του βίντεο, καθώς και για τον ενδεχόμενο συντονισμό τους. Όπως τόνισε, «τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως βέβαιο», πέραν του ότι τα τμήματα όπου μιλούν τα τρία πρόσωπα δεν φαίνεται να έχουν παραχθεί ή αλλοιωθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο λογαριασμός της Emily Thompson λειτουργεί ως ψευδής, κατευθυνόμενη διαδικτυακή περσόνα.





