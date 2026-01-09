Το Fact Check Cyprus εξέτασε βίντεο που διέρρευσε στις 8 Ιανουαρίου 2026 μέσω του λογαριασμού «Emily Thompson» στην πλατφόρμα Χ, το οποίο προκάλεσε ευρεία αναπαραγωγή και έντονο δημόσιο διάλογο σε Κύπρο και Ελλάδα, κυρίως λόγω του περιεχομένου των καταγεγραμμένων συνομιλιών με πολιτικά και οικονομικά πρόσωπα.

Στο βίντεο εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο CEO του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος. Παράλληλα, μέρος της δημόσιας συζήτησης που ακολούθησε επικεντρώθηκε σε ισχυρισμούς και ερωτήματα που επανέφεραν ΜΜΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στις εκλογές του 2023.



Τεχνικός έλεγχος χωρίς πειστική ένδειξη deepfake

Στο πλαίσιο του fact-checking, πραγματοποιήθηκε τεχνική ανάλυση με εργαλεία ανίχνευσης ΑΙ και deepfake, συγκεκριμένα μέσω των πλατφορμών Hive Moderation και InVID-WeVerify. Οι έλεγχοι δεν ανέδειξαν σαφείς ή αξιόπιστες ενδείξεις ότι το υλικό έχει παραχθεί ή αλλοιωθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά στα σημεία όπου εμφανίζονται πρόσωπα και ομιλία.

Επιπλέον, η αντίστροφη (reverse) αναζήτηση του βίντεο δεν απέδωσε αποτελέσματα, γεγονός που καθιστά αδύνατη προς το παρόν την επαλήθευση της αρχικής πηγής ή προηγούμενων δημοσιεύσεων του ίδιου υλικού.





Αδιευκρίνιστη ταυτότητα και πιθανό μοντάζ εκτός πλαισίου

Σύμφωνα με τα δημόσια μεταδεδομένα της πλατφόρμας Χ, ο λογαριασμός «Emily Thompson» εμφανίζεται ενεργός από το 2022 και δηλώνει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτοπαρουσιαζόμενος ως «ανεξάρτητη αναλύτρια». Παρά την ύπαρξη ομώνυμου προφίλ στον ιστότοπο Eurasia Review, δεν κατέστη δυνατή η επαλήθευση ότι πρόκειται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο, ούτε υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πραγματική ταυτότητα του χειριστή του λογαριασμού.

Το Fact Check Cyprus επισημαίνει, επίσης, ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο πλήρες οπτικοακουστικό υλικό, στις συνθήκες καταγραφής ή στο μη επεξεργασμένο αρχείο. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μοντάζ, αποσπασματικής χρήσης ή παρουσίασης συνομιλιών εκτός του αρχικού τους πλαισίου, κάτι που δεν επιτρέπει την πλήρη αξιολόγηση του περιεχομένου ως προς τη συνοχή και το συμφραζόμενο.