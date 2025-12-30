Σε ιδιαίτερα οξείς τόνους τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκος Λοϊζίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», με αφορμή τις δηλώσεις του Αρχηγού Αστυνομίας για τα υπερωριακά και τις ημέρες ανάπαυσης των αστυνομικών.

Ο κ. Λοϊζίδης εμφανίστηκε εξοργισμένος, καταγγέλλοντας δημόσια τη στάση της ηγεσίας, κάνοντας λόγο για απαξίωση των αστυνομικών της πρώτης γραμμής και για αποφάσεις που, όπως είπε, λαμβάνονται χωρίς καμία διαβούλευση.

«Να ξεκινήσουμε κατευθείαν στο ψητό. Εμένα οι γκεμπελιστικές προπαγάνδες δεν μου αρέσουν. Και αν κάποιοι νομίζουν ότι θα πείσουν τον Κύπριο πολίτη με προπαγάνδα του Γκέμπελς ότι σκέφτονται το καλό των αστυνομικών, να τους φέρνουν 15 μέρες επιπλέον δουλειά τον χρόνο, να χάνουν χίλια ευρώ από τους μισθούς τους, αλλά σκέφτονται το καλό των αστυνομικών, αυτό δεν το δέχομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη ενόχληση προκάλεσε, όπως είπε, το γεγονός ότι οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για τις αλλαγές μέσω δημοσιογραφικών διασκέψεων. «Να μαθαίνουν οι αστυνομικοί από δημοσιογραφικές διασκέψεις ότι μειώνονται οι ημεραργίες τους από 1-1-26. Ούτε ο ίδιος δεν έχει στείλει εγκύκλιο ακόμη», τόνισε.

Ο πρόεδρος της «Ισότητας» υπερασπίστηκε τον ρόλο της συντεχνίας, απαντώντας σε αιχμές της ηγεσίας: «Τη συντεχνία Ισότητα, μέσα στο Προεδρικό, μέσα στη Βουλή, μέσα στα κόμματα, δεν την έβαλε κανένας. Εμείς τους εβάλαμε».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις περί «πλουτισμού» αστυνομικών από υπερωρίες, ο κ. Λοϊζίδης ξέσπασε. «Όταν χρησιμοποιούν τη λέξη ‘ο αστυνομικός δεν θα γίνει πλούσιος’, δηλαδή ο αρχηγός που πιάνει 130 χιλιάδες τον χρόνο, ο υπαρχηγός 110, ο βοηθός αρχηγός 90, ο αστυνόμος Α’ 80 χιλιάδες… Αυτοί τι είναι; Μεροκαμαθκιάρηδες;».

Σε άλλο σημείο κατηγόρησε ευθέως τον Αρχηγό ότι αδιαφορεί για τις απώλειες εισοδήματος των αστυνομικών. «Το ότι θα τους φέρνει 15 μέρες επιπλέον τον χρόνο δεν ενισχύεται η σωματική και ψυχολογική του που ξεκουράζεται στην πρώτη γραμμή. Το ότι θα χάνουν χίλια ευρώ τον χρόνο δεν τον ενδιαφέρει τον Αρχηγό Αστυνομίας».

Παράλληλα, προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία της Αστυνομίας. «Θα πέσει η επιχειρησιακή ικανότητα της αστυνομίας κατά 30 με 40%. Και ο λόγος είναι η σωματική και η ψυχολογική κούραση των αστυνομικών της πρώτης γραμμής».

Απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ζήτησε άμεση παρέμβαση. «Περιμένω από τον Υπουργό Δικαιοσύνης την παρέμβασή του μέχρι αύριο. Αν θα επιτρέψει τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας να διολισθήσουν κι άλλο στο βούρκο της κατάκρισης εναντίον τους ως εργαζομένων».

Οι δηλώσεις του Αρχηγού της Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη: