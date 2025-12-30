Τη δημιουργία μιας νέας, εξειδικευμένης διεύθυνσης για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, που περιγράφηκε επικοινωνιακά ως το «κυπριακό FBI», εξήγγειλε ο Αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, μιλώντας στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης.



Συμμαχίες και τεχνογνωσία από Ελλάδα, Europol και Europol

Ο κ. Αρναούτης ανέφερε ότι η νέα δομή θα στηριχθεί σε στενή συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της Ελλάδας, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και σε διαχρονικούς δίαυλους συντονισμού με το FPI και την Europol. Όπως είπε, στόχος είναι η σύσταση μιας υπηρεσίας «σύγχρονης», που θα αξιοποιεί νέες μεθόδους διερεύνησης, τεχνογνωσία και θεσμική υποστήριξη, ώστε η Αστυνομία να καταστεί «πιο αποτελεσματική στα σοβαρά εγκλήματα».

Νομοθεσία παρακολουθήσεων και θωράκιση κατά διαφθοράς

Ο Αρχηγός σημείωσε ότι, για να επιτευχθεί ουσιαστική αναβάθμιση, «θα πρέπει να ενισχυθεί και το νομικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις», συνδέοντας τη μεταρρύθμιση με την ανάγκη θεσμικών εργαλείων που θα επιτρέπουν στο σώμα να δρα προληπτικά και κατασταλτικά σε υψηλού ρίσκου εγκληματικές υποθέσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι η πρωτοβουλία συνδέεται και με μηχανισμούς πρόληψης της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων προτύπων πιστοποίησης όπως το ISO, όχι μόνο για επιχειρησιακή επάρκεια, αλλά και για ενίσχυση της εσωτερικής ακεραιότητας.

«Στην Αστυνομία δεν μπορείς να γίνεις πλούσιος»

Σε μια δήλωση που προκάλεσε συζήτηση, ο κ. Αρναούτης ξεκαθάρισε ότι η Αστυνομία δεν αποτελεί χώρο οικονομικού πλουτισμού: «Στην Αστυνομία δεν μπορεί να γίνεις πλούσιος από τη δουλειά. Αν κάποιος θέλει πολύ περισσότερα εισοδήματα, δεν νομίζω ότι η Αστυνομία είναι ο χώρος για αυτό», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή του επαγγέλματος είναι λειτούργημα και όχι διαδρομή υψηλών απολαβών. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον μισθό του σώματος ως «πολύ καλό και ικανοποιητικό», απορρίπτοντας σενάρια ότι επιχειρείται μείωση εισοδημάτων.

Ωράριο και συνθήκες θητείας: «Η υγεία πάνω από τις υπερωρίες»

Ο Αρχηγός τόνισε ότι οι αλλαγές στο ωράριο αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της υγείας των αστυνομικών, σημειώνοντας ότι η υποστελέχωση έχει πλέον καλυφθεί: «Συμπληρώσαμε τις θέσεις. Αφού έχουμε προσωπικό, γιατί να δουλεύουν υπερωρίες;» είπε, απορρίπτοντας λογικές εξάντλησης του προσωπικού μέσω υπερωριακής απασχόλησης. Όπως εξήγησε, στόχος είναι η προσαρμογή του ωραρίου σε βιώσιμα πλαίσια, ώστε οι αστυνομικοί να έχουν «ψηλό ηθικό», προϋπόθεση, όπως είπε, για να είναι «καλά εκπαιδευμένοι και αποτελεσματικοί στο πεδίο».

Θεσμική λογοδοσία και ρόλος της Πολιτείας

Ο κ. Αρναούτης υπογράμμισε ότι η τελική ευθύνη για τις επιχειρησιακές αποφάσεις βαραίνει τον ίδιο, καθώς ηγείται ενός οργανισμού με περισσότερους από 5.000 ένστολους και συνολικά 5.000+ άτομα προσωπικό. Όπως είπε, ο Αρχηγός είναι υπόλογος στην Πολιτεία και στον φορολογούμενο πολίτη, ο οποίος , όπως τόνισε, «πληρώνει για να απαντούν τα τηλέφωνά του, για να διερευνούμε σωστά, για να μας βλέπει στον δρόμο και να στηρίζουμε τον πολίτη». Η μεταρρύθμιση, όπως ανέφερε, στοχεύει ακριβώς σε αυτό: στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ασφάλεια της κοινωνίας.

Δίαυλος με τις συντεχνίες, χωρίς ρήξη

Παρά τις αντιδράσεις, ο Αρχηγός διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση σύγκρουσης με τις συντεχνίες, δηλώνοντας ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που άνοιξε εκ νέου τους δίαυλους κοινωνικού διαλόγου: «Χαίρομαι να απαιτούν για τα δικαιώματα των αστυνομικών μας. Ξεκίνησα αστυνομικός, ξέρω τι σημαίνει νύχτα και σκληρή δουλειά», είπε, τονίζοντας ότι διαφωνία απόψεων είναι θεμιτή και ότι «αλίμονο να είχαμε όλοι τις ίδιες απόψεις».



