Έντονη αντίδραση καταγράφεται από την ΠΑΣΥΔΥ και τον Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), μετά την πρόσφατη απόφαση της ηγεσίας της Αστυνομίας για δραστική μείωση των ημερήσιων αργιών των αστυνομικών, από 19,5 ημέρες σε μόλις 4,7, αλλά και την αλλαγή στον τρόπο διαμόρφωσης του ωραρίου εργασίας των μελών του σώματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αποτυπώνεται στην εικόνα, οι δύο συντεχνίες εκφράζουν «δυσφορία και αγανάκτηση» προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι η πιθανή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων συνιστά «κατάφωρη καταστρατήγηση των εργασιακών θεσμών με πρωτόγνωρες πρακτικές». Όπως τονίζεται, το ωράριο εργασίας αποτελεί «θεμελιώδες και ιερό δικαίωμα για όλους τους εργαζομένους» και δεν μπορεί να τροποποιείται μονομερώς.

Υπενθύμιση της συμφωνίας 2017 – Προειδοποίηση για «ανεπανόρθωτες συνέπειες»

Οι συντεχνίες επικαλούνται και προγενέστερη συμφωνία του 2017, όπου –όπως αναφέρουν– είχε επιτευχθεί εναρμόνιση του ωραρίου των αστυνομικών με αυτό της δημόσιας υπηρεσίας, σε βάθος τριετίας. Προειδοποιούν μάλιστα ότι, αν προχωρήσει η υλοποίηση της μονομερούς αυτής απόφασης, «θα κλονίσει ανεπανόρθωτα το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, με όλα τα δυσμενή συνακόλουθα».

Έκτακτη σύσκεψη του ΣΑΚ – «Σκληρές αποφάσεις στο τραπέζι»

Όπως προκύπτει από το έγγραφο, ο ΣΑΚ αποφάσισε να συγκληθεί εκτάκτως η ολομέλειά του, ώστε να εξεταστεί συνολικά το ζήτημα και να ληφθούν «όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα αντίδρασης». Αν και δεν δίνονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες, συντεχνιακοί κύκλοι εκτιμούν ότι στο τραπέζι βρίσκονται δυναμικές κλιμακώσεις και αποφάσεις με θεσμικό αντίκτυπο, εφόσον η ηγεσία επιμείνει στη νέα πολιτική.





