Από εισπνοή αιθάλης επήλθε ο θάνατος του ατόμου που εντοπίστηκε απανθρακωμένο, μετά από πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας στη Λευκωσία, ανήμερα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τα ευρήματα της νενομισμένης νεκροτομής.

Η νεκροτομή διενεργήθηκε σήμερα από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, κατά τη διάρκεια της οποίας λήφθηκαν δείγματα αίματος και οδόντες για σκοπούς ταυτοποίησης. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία αποκαλύφθηκε λίγο μετά τα μεσάνυκτα, όταν, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο στην οροφή πολυκατοικίας, εντοπίστηκε εντός της αποθήκης απανθρακωμένη σορός σε μη αναγνωρίσιμη κατάσταση.

Οι Αρχές είχαν αναφέρει ότι για την ταυτοποίηση του θύματος θα απαιτηθούν εξετάσεις DNA, ενώ δυσκολίες παρουσιάζονται στον εντοπισμό προσώπων από τον οικογενειακό του κύκλο. Την ίδια ώρα, παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα που αφορούν στα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

