Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες ώρες των Χριστουγέννων στη Λευκωσία, όπου ένα πρόσωπο εντοπίστηκε νεκρό μετά από πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα λήφθηκε ενημέρωση για φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται στην οροφή πολυκατοικίας στη Λευκωσία. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Κατά τη διερεύνηση της σκηνής, εντοπίστηκε εντός της αποθήκης απανθρακωμένο πτώμα, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβωθεί.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας φέρεται να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση στις έρευνες αναφορικά με την ταυτότητα του θύματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο, ωστόσο καθοριστικής σημασίας θεωρείται η νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης μέλη της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας για τη διενέργεια εξετάσεων, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

