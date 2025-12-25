Δύο πρόσωπα φέρονται να βρίσκονται πίσω από την επίθεση που διαπράχθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε κατοικία 36χρονου διαιτητή στη Λεμεσό.

Σε δηλώσεις του, ο λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος, ανέφερε ότι από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις προκύπτει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία οι δράστες ήταν δύο και διακινούνταν με μοτοσικλέτα.

Όπως διευκρίνισε, οι δράστες χρησιμοποίησαν εργοστασιακή κροτίδα, την οποία πυροδότησαν σε συνδυασμό με εύφλεκτη ύλη, προκαλώντας έκρηξη χαμηλής ισχύος.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από κατοίκους της περιοχής, με στόχο τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τη διερεύνηση των κινήτρων της επίθεσης. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η ενέργεια να σχετίζεται με την ιδιότητα του 36χρονου ως διαιτητή ποδοσφαίρου σε μικρές κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 22:25 της Τετάρτης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία απέκλεισαν τη σκηνή για εξετάσεις. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη περίφραξη της βεράντας της κατοικίας, καθώς και σε άλλα αντικείμενα.

Διαβάστε επίσης: Έρευνες για την έκρηξη σε οικία διαιτητή- Εξετάζουν CCTV, λαμβάνουν καταθέσεις