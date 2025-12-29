Σοβαρές καταγγελίες για οικειοποίηση χρημάτων από το Σωματείο Παγκύπριος Ένωσις Γονέων (ΠΕΓ) κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας (29/12) γυναίκα, στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο Έλενα Αντωνιάδου Φράγκου, η καταγγελία, η οποία έγινε στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ, στρέφεται κατά του Χωρεπισκόπου Καρπασίας, κ. Χριστοφόρου Τσιάκκα, ο οποίος, σύμφωνα με τη καταγγελία, φέρεται να μετέφερε χρηματικά ποσά που ανήκαν στο σωματείο σε προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Χωρεπίσκοπος, ο οποίος ηγείτο του σωματείου ως Πρόεδρος, φέρεται να μετέφερε τα χρηματικά ποσά του σωματείου το έτος 2020-2021, τα οποία προέρχονταν από εισφορές πολιτών, σε προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς, παραβιάζοντας ρητές πρόνοιες του καταστατικού του σωματείου.

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι το 2019, ο Χωρεπίσκοπος προχώρησε σε παράνομες ενέργειες και τροποποίησε παράνομα το καταστατικό του σωματείου, ώστε σε περίπτωση διάλυσής του η περιουσία να μην επιστραφεί σε συγκεκριμένη Μονή, αλλά να περιέλθει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η τροποποίηση αυτή, όπως τονίζεται στην καταγγελία, παραβίαζε το Νόμο περί Σωματείων.

Ακολούθως σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, μεταφέρθηκαν όλα τα χρήματα του σωματείου στους προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς, παρά το γεγονός ότι στο αρχικό καταστατικό του σωματείου, το οποίο κατατέθηκε στον Έφορο Σωματείων το 1994, αναφερόταν ρητά ότι σε περίπτωση διάλυσής του όλα τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου θα εδίδονταν σε συγκεκριμένη Μονή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα χρηματικά ποσά του σωματείου κατατέθηκαν αρχικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς δύο φυσικών προσώπων, οι οποίοι φέρονται να τα μετέφεραν στους λογαριασμούς του Χωρεπισκόπου, Επιπλέον, ο τελευταίος, σύμφωνα με την παραπονούμενη, αρνιόταν να θέσει στη διάθεση του Εφόρου για έλεγχο τον τραπεζικό λογαριασμό που αφορούσε τη συμφωνία καταπιστεύματος της 18ης Ιουνίου 2013, ενώ ταυτόχρονα απέκρυπτε τα λογιστικά βιβλία και τους λογαριασμούς από τον Έφορο. Εσωτερικά, όπως υποστηρίζει η εν λόγω γυναίκα, παρουσίαζε το καταπίστευμα στους λογαριασμούς, ενώ εξωτερικά το απέκρυπτε.

Η καταγγέλλουσα, η οποία ήταν μέλος του σωματείου από το 2004 και υπηρέτησε ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη διάλυσή του, αναφέρει ότι εργάστηκε στα γραφεία του σωματείου από το 2013 και για σχεδόν επτά χρόνια. Υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή έγινε με την χειραγώγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την οικειοποίηση της περιουσίας του σωματείου. Η ίδια, η οποία είχε στενή πνευματική σχέση με τον Χωρεπίσκοπο, τονίζει ότι εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη της και οδηγήθηκε σε παράνομες ενέργειες, τις οποίες πλέον φέρει βαρέως.

Η καταγγελία αναφέρει ότι η Μονή που αναφερόταν στο καταστατικό του 1994 δεν έχει λάβει ποτέ περιουσιακά στοιχεία από το σωματείο και δεν είχε γνώση του συγκεκριμένου καταστατικού.

H Aστυνομία επιβεβαίωσε στο SigmaLive οτι εξετάζει την καταγγελία.

