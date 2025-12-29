Με κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στα παράλια αναμένεται να αποχαιρετήσει το 2025 η Κύπρος, με βελτίωση στον καιρό την Πρωτοχρονιά και θερμοκρασία στο κανονικό για την εποχή επίπεδο, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο μετεωρολογικός λειτουργός Ανδρέας Χατζηγεωργίου δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι μέχρι το πρωί της 30ης Δεκεμβρίου ο καιρός αναμένεται να είναι κυρίως αίθριος, αλλά σταδιακά οι νεφώσεις θα αυξάνονται και το βράδυ αναμένεται κυρίως από τα δυτικά να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, που μετά τα μεσάνυχτα θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν όλο το νησί. Πρόσθεσε ότι το φαινόμενο με τις καταιγίδες θα συνεχίσει μέχρι το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου. Διευκρίνισε ότι το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς τα νοτιοανατολικά παράλια δεν θα επηρεάζονται τόσο από βροχές και καταιγίδες. Την Πρωτοχρονιά μέχρι το μεσημέρι θα παρουσιαστούν κάποια φαινόμενα κυρίως στα δυτικά, τα οποία θα υποχωρήσουν και ο καιρός μέχρι την Κυριακή θα είναι κυρίως αίθριος.

Περαιτέρω ανέφερε ότι το βράδυ της Τρίτης και την Τετάρτη στα ορεινά αναμένεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι και ότι στις καταιγίδες ενδέχεται χαλαζόπτωση. Σημείωσε ότι ενδέχεται η μετεωρολογική υπηρεσία, για το βράδυ της Τρίτης μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης να εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα παράλια.

Είπε επίσης ότι οι άνεμοι την Τρίτη μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ της Τρίτης οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα νότια, νοτιοανατολικά παράλια και ακολούθως σε όλα τα παράλια με αποτέλεσμα την Τετάρτη οι άνεμοι να πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί 5 με 6 μποφόρ.

Διευκρίνισε ότι την Πέμπτη θα σημειωθεί αλλαγή στο ρεύμα κυκλοφορίας των ανέμων που θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το νησί και την Πέμπτη.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία είπε ότι μέχρι το Σάββατο θα είναι στους 14 με 15 βαθμούς με το ενδεχόμενο την Παρασκευή να παρουσιαστεί παροδική πτώση 2 ή/και 3 βαθμών. Πρόσθεσε ότι στα παράλια η θερμοκρασία θα είναι 15 με 16 βαθμούς, ενώ διευκρίνισε ότι είναι θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή.

Τα βράδια η θερμοκρασία θα πέφτει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 6 στα παράλια και τα ψηλότερα ορεινά στους μηδέν βαθμούς, εκτός από τα βράδια της Τετάρτης και της Πέμπτης που δεν θα υπάρχει νεφοκάλυψη, η οποία συγκρατεί τη πτώση της θερμοκρασίας.

Ερωτηθείς εάν κατά τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκε χιονόπτωση στο Τρόοδος είπε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιήθηκαν εικόνες με χιόνι ωστόσο στον σταθμό της μετεωρολογικής υπηρεσίας δεν σημειώθηκε χιονόστρωση για να καταγραφεί από τον σταθμό. Εξήγησε ότι η όποια χιονόπτωση ήταν ελαφρά με αποτέλεσμα με το πρώτο φως της ημέρας το χιόνι να λιώνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ