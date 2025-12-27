Λίγες νιφάδες χιονιού πέφτουν το βράδυ του Σσββάτου στην περιοχή του Τροόδους με την θερμοκρασία να βρίσκεται στου -2 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το Kitas Weather, παρατηρούνται λίγα τοπικά φαινόμενα βροχής/χιονιού από νεφώσεις που εισέρχονται στο νησί από τα βόρεια με νότια επέκταση προς την περιοχή Τροόδους και θα συνεχίσουν ακόμη μερικές ώρες.

Από την αποψινή χιονόπτωση πιθανόν να παρατηρηθεί πολύ ελαφρύ πασπάλισμα χιονιού στην περιοχή Τροόδους ενώ νιφάδες μπορούν να παρατηρηθούν μέχρι περίπου τα 1500 μέτρα. Πιθανότητα για πασπάλισμα χιονιού υπάρχει και το βράδυ της Κυριακής.

Δείτε ζωντανή εικόνα ΕΔΩ

