Με βροχές και καταιγίδες θα υποδεχθούμε τη νέα χρονιά σύμφωνα με το δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 9 στα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι πολύ ισχυροί 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και στα προσήνεμα κυματώδης.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Το βράδυ της Τρίτης ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και τοπικές καταιγίδες.Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα τη Δευτέρα ενώ από την Τρίτη θα σημειώσει μικρή άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

