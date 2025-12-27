Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, διαμορφώνοντας σκηνικό αστάθειας με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται η πτώση χαλαζιού, ενώ στα ψηλότερα ορεινά πιθανόν να σημειωθεί χιονόπτωση ή χιονόνερο.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν κατά διαστήματα ισχυροί και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι 4 και παροδικά στα προσήνεμα, ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα δυτικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη αλλά στα δυτικά θα είναι μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 10 στα δυτικά, γύρω στους 8 στα υπόλοιπα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Το βράδυ της Τρίτης ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Κυριακή και θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα τη Δευτέρα και την Τρίτη, τα οποία είναι λίγο πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.