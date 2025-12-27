Οικογενειακά επιλέγουν και φέτος να περάσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι περισσότεροι Κύπροι μακριά από μεγάλες εξόδους. Πολλοί ήταν αυτοί που ξεχύθηκαν σήμερα στην αγορά για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.

«Η Πρωτοχρονιά είναι με του δικούς μας, τους φίλους μας και τα μωράκια μας. Τα δώρα τα πήραμε όλα. Εύχομαι όλοι να περάσουν ευχάριστα στα σπίτια τους. Εμείς θα πάμε Πάφο οικογενειακά, πιο μαζεμένα, όχι πολλά-πολλά έξω. Προτιμούμε να είμαστε πιο με συγγενείς και φίλους. Θα περάσουμε όμορφα».

Στο μεταξύ, παρά την κίνηση των τελευταίων ημερών, οι καταστηματάρχες εκφράζουν προβληματισμό σημειώνοντας ότι σε συγκεκριμένες περιοχές η εικόνα είναι υποτονική.

Δείτε τι δήλωσαν οι πολίτες στην κάμερα του Σίγμα: