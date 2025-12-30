Σοβαρό περιστατικό επίθεσης από τον κατοχικό στρατό εναντίον Ελληνοκύπριων γεωργών για πρώτη φορά στην περιοχή Μάμμαρι καταγράφει ο Alpha Κύπρου, φέρνοντας στο φως μια πρωτοφανή κλιμάκωση εντός της Νεκρής Ζώνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του Alpha, περισσότεροι από 20 Τούρκοι στρατιώτες και ένοπλοι που παρουσιάζονταν ως ψευδο-αστυνομικοί επιχείρησαν χθες να συλλάβουν τον νεαρό γεωργό Γαβριήλ Γερολέμου και τον πατέρα του, ενώ καλλιεργούσαν ιδιωτικό χωράφι που βρίσκεται περίπου 300 μέτρα από φυλάκιο του κατοχικού στρατού.



«Μας έριχναν πέτρες, προσπαθούσαν να μας πιάσουν από τον λαιμό και να μας συλλάβουν», ανέφερε ο Γαβριήλ Γερολέμου στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, περιγράφοντας ένα σκηνικό βίας και αριθμητικής υπεροχής που, όπως είπε, δεν άφηνε περιθώριο αντίδρασης.

Απόπειρα αφαίρεσης κλειδιών και περικύκλωση χωραφιού

Κατά την περιγραφή των γεγονότων, όπως καταγράφηκαν στο ρεπορτάζ του Alpha, Τούρκος στρατιώτης προσπάθησε αρχικά να προσεγγίσει το ιδιωτικό διπλοκάμπινο όχημα των γεωργών και να αφαιρέσει τα κλειδιά από τη μίζα. Οι δύο Ελληνοκύπριοι επιχείρησαν να τον ανακόψουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άμεση κινητοποίηση ενόπλων από τα κατεχόμενα, που περικύκλωσαν το χωράφι και προσπάθησαν να ανέβουν στο τρακτέρ που οδηγούσε ο πατέρας του.

Όπως ανέφερε ο νεαρός γεωργός, ένας από τους ενόπλους – που παρουσιαζόταν ως ψευδοαστυνομικός – επιχείρησε να σκαρφαλώσει στο τρακτέρ για να συλλάβει τον πατέρα του, όμως όταν εκείνος επιτάχυνε για να απομακρυνθεί, ο ένοπλος έπεσε από το όχημα. «Μας φώναζαν στα τουρκικά και στα αγγλικά “stay”, “arrested” και τέτοια», πρόσθεσε.



Στο σημείο έσπευσαν και κυανόκρανοι του ΟΗΕ, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως δε παρενέβησαν, παραμένοντας ως θεατές και καταγράφοντας οι ίδιοι βίντεο με κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία που μεταφέρθηκε στην εκπομπή του σταθμού, η επίθεση σημειώθηκε εντός της Νεκρής Ζώνης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την παραβίαση του στάτους ασφαλείας της περιοχής.



Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο τρακτέρ των γεωργών, οι οποίες δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες προκειμένου να προβεί στα απαραίτητα διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς εταίρους.







