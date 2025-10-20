Σε τρεις νέες συλλήψεις προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης φόνου του Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου Αρχηγείου Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου πρόκειται για δύο Ελληνοκύπριους και έναν Ελλαδίτη, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Οι συλληφθέντες θα παρουσιαστουν στις 11:30 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται, ότι για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη και τελεί υπό οκταήμερη κράτηση 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής.

Την ίδια ώρα, η κ. Λαμπριανίδου ανέφερε ότι το βράδυ της Κυριακής διενεργήθηκαν έρευνες και στις Κεντρικές Φυλακές για την συγκεκριμένη υπόθεση.

