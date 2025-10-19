Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου συγγενείς και φίλοι στον 49χρονο Σταύρο Δημοσθένους, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στην επαρχία Λεμεσό, την περασμένη Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στις 12:30 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο της Σφαλαγγιώτισσας.

Η οικογένεια απευθύνει παράκληση όπως οι παρευρισκόμενοι στην κηδεία είναι ντυμένοι στα λευκά, ενώ αντί στεφάνων παρακαλείται όπως γίνονται εισφορές υπέρ του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Διαβάστε επίσης: Παρακολουθούσαν μέρες τον Δημοσθένους- Δεν έχει εμπλοκή ισχυρίζεται ο 44χρονος