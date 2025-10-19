Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Κυριακής ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος συνελήφθη από την Αστυνομία ως ύποπτος σε σχέση με τον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους, 49 ετών, την περασμένη Παρασκευή στη Λεμεσό.

Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φέροντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο ο Βοηθός Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Ηλίας Κρέουζος, ο 44χρονος είναι ύποπτος για αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για διάπραξη φόνου, φόνου εκ προμελέτης, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών και εμπρησμό και κλοπή αυτοκινήτου.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του δικαστηρίου η μοτοσικλέτα δεν δηλώθηκε ως κλοπιμαία, φαίνεται όμως ότι ήταν ακινητοποιημένη από τις 31 Ιανουαρίου 2025. Ο ύποπτος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση και έχει δώσει κάποιους ισχυρισμούς στην Αστυνομία οι οποίοι διερευνώνται.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι το θύμα και το σπίτι του παρακολουθείτο από τους φερόμενους δολοφόνους του. Συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο κ. Κρέουζος, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού εξασφάλισαν κλειστά κυκλώματα στα οποία εμφανίζεται το βαν αυτοκίνητο με το οποίο διαπράχθηκε η δολοφονία, να περιφέρεται τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι του Δημοσθένους.

Αναφερόμενος στα γεγονότα της υπόθεσης και στο τεράστιο ανακριτικό έργο ο ανακριτής αιτήθηκε την έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για οκτώ ημέρες. Ο δικηγόρος του υπόπτου δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του και το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ