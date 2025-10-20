Η Αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ σε νέες συλλήψεις, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης φόνου του Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό.

Πρόκειται για τρεις άντρες, ηλικίας 58, 39 και 30 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται, ότι για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη και τελεί υπό οκταήμερη κράτηση ακόμη ένα πρόσωπο, ηλικίας 44 ετών.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

