Καλά οργανωμένο φαίνεται πως ήταν το σχέδιο δολοφονίας με θύμα τον 49χρονο Σταύρο Δημοσθένους στη Λεμεσό. Η Αστυνομία προς το παρόν περιορίζεται σε αυτή τη διαπίστωση, την ώρα που η Κύπρος παρακολουθεί συγκλονισμένη τη δολοφονία του 49χρονου.

Από χθες, η είδηση της γκανγκστερικής εκτέλεσης του γνωστού επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα έχει προκαλέσει αίσθηση, απασχολώντας τα μέσα ενημέρωσης τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Η νεκροτομή στη σορό του 49χρονου αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα, από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους.

«Διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα»

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα, ενώ αξιολογούνται πληροφορίες που έχουν φτάσει στην Αστυνομία, χωρίς ωστόσο να δίνονται προς το παρόν λεπτομέρειες για την πορεία των ερευνών.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 09:30, περίπου 500 μέτρα από την οικία του θύματος στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας. Ο Δημοσθένους επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητό του, το οποίο οδηγούσε ο 18χρονος γιος του. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς από προπορευόμενο όχημα, τύπου βαν, λευκού χρώματος, το οποίο εγκατέλειψε αμέσως μετά τη σκηνή.

Μετά την επίθεση, ο γιος του επιχειρηματία προσπάθησε να μεταφέρει τον πατέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όμως το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο, κοντά στο στάδιο Τσίρειο, με κατεύθυνση προς Πάφο. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της ΑΔΕ Λεμεσού για εξετάσεις.

Λίγη ώρα αργότερα, οι Αρχές ενημερώθηκαν για φλεγόμενο όχημα στην περιοχή Γερμασόγειας. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι το όχημα ταίριαζε με την περιγραφή του βαν που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονική ενέργεια και είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία.

Οι ανακριτικές Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κατάθεση από τον γιο του θύματος ή άλλους πιθανούς αυτόπτες μάρτυρες.

Οι ερευνητές κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις διαφορετικές σκηνές εγκλήματος που εξετάζονται. Παράλληλα, η Αστυνομία καλεί όποιον πολίτη διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες Αρχές ή με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Η αύξηση παρόμοιων εγκληματικών ενεργειών, ακόμη και κατά τις πρωινές ώρες, προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Αρχές, οι οποίες τονίζουν πως λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ενισχύονται οι περιπολίες σε όλη την Κύπρο.

