Η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στην Λεμεσό σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τα ξένα ΜΜΕ και ιδιαίτερα τα αθλητικά λόγω της ενασχόλησης του θύματος με το ποδόσφαιρο.



Reuters Η αστυνομία αναφέρει ότι δολοφονήθηκε ο πρόεδρος κυπριακής ποδοσφαιρικής ομάδας





Ρωσικό πρακτορείο TASS: «Ο Δημοσθένους, 49 ετών, ηγείτο της Καρμιώτισσας από το 2023. Την ίδια χρονιά η ομάδα υποβιβάστηκε στη Β΄ κατηγορία, ενώ στο παρελθόν την είχε προπονήσει ο Ρώσος τεχνικός Αλεξάντρ Κερζακόφ, ο οποίος αποχώρησε έπειτα από σύγκρουση με τη διοίκηση», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.











Σερβική Telegraf: Χάος στην Κύπρο: Δολοφονήθηκε ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας









«Ο αμφιλεγόμενος επιχειρηματίας και πρόεδρος της κυπριακής ομάδας Καρμιώτισσα, Σταύρος Δημοσθένους, δολοφονήθηκε την Παρασκευή στη Λεμεσό, ύστερα από ένοπλη επίθεση έξω από το σπίτι του.Ο Δημοσθένους, που είχε κατηγορηθεί από την UEFA για εμπλοκή σε στημένα παιχνίδια, ήταν επίσης γνωστός ως ποδοσφαιρικός μάνατζερ. Οι δράστες διέφυγαν και πυρπόλησαν το βαν που χρησιμοποίησαν για τη δολοφονία», αναφέρει το δημοσίευμα.





Ρωσικά ΜME: Στην Κύπρο δολοφονήθηκε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας «Καρμιώτισσα»,













Nicosia, Cyprus – October 17, 2025:

Stavros Demosthenous, 49, chairman of the Cypriot second division soccer club Karmiotissa, was fatally shot outside his home in the coastal city of Limassol on Friday, authorities said.

Police reported that unknown assailants opened fire on… pic.twitter.com/bNA7HULwFt — CSB News USA (@csbnewsus) October 17, 2025





