Σε τρία σημεία της Λεμεσού διεξάγονται τελικά έρευνες γύρω από τη δολοφονία του επιχειρηματία και πρώην Προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Καρμιώτισσα.

Ο Σταύρος Δημοσθένους δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του και όχι στον αυτοκινητόδρομο όπως ήταν η αρχική ενημέρωση. Ειδικότερα, ο 49χρονος δολοφονήθηκε σε δρόμο λίγο πιο κάτω από το σπίτι του ενώ επέβαινε σε όχημα μαζί με τον γιο του.

Κάπου εκεί ένα βαν τους έστησε ενέδρα με αποτέλεσμα να τους αποκοπεί ο δρόμος για να περάσει μετά μοτοσικλέτα η οποία άνοιξε πυρ κατά του οχήματος του Δημοσθένους.

Ο γιος του επιχείρησε να τον οδηγήσει στο Νοσοκομείο, ωστόσο καθ΄ οδόν προκάλεσε ατύχημα, με αποτέλεσμα το όχημα να ανακοπεί και ο 49χρονος να αφήσει μέσα στο όχημα την τελευταία του πνοή.

Να σημειωθεί ότι η Αστυνομία έκλεισε για 4 και πλέον ώρες μέρος του δρόμου Λεμεσού - Πάφου για έρευνες.

Τα 3 σημεία των ερευνών

Ο δρόμος κοντά στο σπίτι του επιχειρηματία

Ο αυτοκινητόδρομος όπου σημειώθηκε το τροχαίο

Το σημείο στη Γερμασόγεια όπου εντοπίστηκε το φλεγόμενο βαν