Αλαλούμ με τη δολοφονία του γνωστού επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για γκανγκστερική δολοφονία στον αυτοκινητόδρομο.

Ειδικότερα οι πρώτες αναφορές έλεγαν ότι ο 49χρονος δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών εντός του πολυτελούς οχήματός του στο ύψος του Τσιρείου σταδίου. Η Αστυνομία ενημέρωσε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Παρασκευής το κοινό ότι λόγω του φόνου έκλεισε ο δρόμος από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φύλας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους.

Νεότερες πληροφορίες από τους ανταποκριτές της Λεμεσού αναφέρουν ότι ο φόνος φέρεται να έγινε έξω από το σπίτι του επιχειρηματία.

Τότε ο 49χρονος βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο αυτοκίνητο από τον γιο του προκειμένου να οδηγηθεί στο Νοσοκομείο. Στην πορεία προκλήθηκε ατύχημα με αποτέλεσμα δεύτερο αυτοκίνητο να πάει στο σημείο προκειμένου να διακομισθεί στο νοσοκομείο ο 49χρονος.

Σημειώνεται ότι το φλεγόμενο όχημα που εντοπίστηκε να φλέγεται στη Γερμασόγεια φέρεται να συνδέεται με την άγρια δολοφονία.

Η Αστυνομία ακόμη δεν έχει προβεί σε επίσημες δηλώσεις για το συμβάν, πράγμα που θα πραγματοποιηθεί αργότερα το απόγευμα σήμερα.