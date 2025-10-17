Σε συναγερμό τέθηκε το πρωί της Παρασκευής η Αστυνομία στη Λεμεσό, έπειτα από πληροφορίες για πυροβολισμούς στο ύψος Τσιρείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 49χρονος γνωστός επιχειρηματίας Σταύρος Δημοσθένους εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς.

Ο Δημοσθένους βρισκόταν μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητό του και δέχθηκε πυροβολισμούς από εν κινήσει αναβάτη σε μοτοσικλέτα.

Το θύμα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία λόγω του φόνου έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους.

Σημειώνεται ότι σε κοντινή απόσταση στον ίδιο δρόμο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν πληροφορίες για οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση του φόνου.

*Η είδηση ανανεώνεται

Διαβάστε επίσης: Παιδί αποκάλυψε με μια χειρονομία την κακοποίηση από τον πατέρα του στην Κύπρο