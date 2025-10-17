Διερευνώνται όλα τα κίνητρα για τη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κυριακής Λαμπριανίδου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση για την οποία αξιολογούνται πληροφορίες αλλά επί του παρόντος δεν μπορούν να δοθούν λεπτομέρειες. Κάλεσε επίσης τους πολίτες, αν έχουν οποιαδήποτε πληροφορία για την υπόθεση να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία.

Σε δηλώσεις της στην ΑΔΕ Λεμεσού, η κ. Λαμπριανίδου αναφέρθηκε στα όσα διαδραματίστηκαν γύρω στις 09:30, περίπου 500 μέτρα από την οικία του γνωστού επιχειρηματία, στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας, ενώ ήταν συνοδηγός στο όχημα του, που οδηγούσε ο 18χρονος γιος του.

«Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι το θύμα δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών από προπορευόμενο όχημα. Το όχημα των δραστών, από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, είναι όχημα τύπου βαν χρώματος άσπρο, το οποίο και εγκατέλειψε τη σκηνή μετά τους πυροβολισμούς», ανέφερε.

Ο γιος του θύματος, συνέχισε, οδήγησε το όχημα με προορισμό το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, αλλά στην πορεία συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο, στην περιοχή Τσιρείου, με κατεύθυνση προς Πάφο.

Στο σημείο της οδικής σύγκρουσης μετέβησαν μέλη της ΑΔΕ Λεμεσού για εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια στην περιοχή της οικίας του, όπου το θύμα δέχθηκε τους πυροβολισμούς, είπε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι, ταυτόχρονα, η Αστυνομία ενημερώθηκε για όχημα το οποίο φλεγόταν στην περιοχή Γερμασόγειας.

«Από τις εξετάσεις που έγιναν, το φλεγόμενο όχημα ήταν όμοιο με αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες και, από τις μέχρι τώρα εξετάσεις, διαπιστώθηκε πως είχε δηλωθεί κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου στην Επαρχία Λευκωσίας», συμπλήρωσε.

Αύριο προγραμματίζεται να γίνει νεκροτομή επί της σορού του θύματος από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, πρόσθεσε και επεσήμανε ότι «το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στο παρόν στάδιο δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που αφορούν στην εξέλιξη των ερευνών, αφού πρωταρχικός στόχος μας είναι η εξασφάλιση μαρτυρίας, η οποία θα μας οδηγήσει στους δράστες του εγκλήματος αυτού».

Η κ. Λαμπριανίδου κάλεσε οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία ή να καλέσει τη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Τόνισε πως η Αστυνομία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο διερεύνησης «αυτής της πολύ σοβαρής εγκληματικής ενέργειας» και κάλεσε όλους να δείξουν κατανόηση, ενώ διαβεβαίωσε ότι «μόλις έχουμε ασφαλή συμπεράσματα θα σας ενημερώσουμε σχετικά».

Ερωτηθείσα πώς διέφυγαν οι δράστες μετά που έκαψαν το όχημα που εντοπίστηκε, είπε πως υπάρχουν πληροφορίες που αξιολογούνται αλλά δεν μπορούν να δοθούν λεπτομέρειες στο παρόν στάδιο.

Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κατάθεση από τον γιο του θύματος ή άλλο μάρτυρα, ενώ γίνεται προσπάθεια εντοπισμού περισσότερων μαρτυριών.

Σε σχέση με τα κίνητρα των δραστών είπε πως «διερευνώνται όλα τα κίνητρα όσον αφορά την περίπτωση αυτή. Ήταν φαίνεται πάρα πολύ καλά οργανωμένοι, υπάρχει πολύ ανακριτικό έργο, δεν υπάρχει μια σκηνή εγκλήματος, αλλά είναι τουλάχιστον τρεις οι σκηνές εγκλήματος που διερευνώνται».

Σε παρατήρηση ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται εγκληματικές ενέργειες κατά τις πρωινές ώρες, είπε πως αυτό είναι γεγονός και «φυσικά και προβληματίζει την Αστυνομία Κύπρου και να είστε σίγουροι ότι παρακολουθούμε πάρα πολλά πράγματα και προλαβαίνουμε και αρκετές εγκληματικές πράξεις».

«Το έγκλημα μας προβληματίζει όλους, παίρνουμε μέτρα, νομίζω βλέπετε τα περίπολα και πόσο έχουν αυξηθεί και αρκετές ενέργειες που γίνονται από μέρους της Αστυνομίας», κατέληξε στη δήλωση της η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ