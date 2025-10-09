Φρουρός θα τοποθετηθεί στο λεωφορείο που μεταφέρει μαθητές από την Αθηένου στη Λευκωσία, μετά από σειρά ζημιών που προκάλεσαν ορισμένοι μαθητές στο όχημα.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων στο SigmaLive, η εταιρεία λεωφορείων είχε τερματίσει προσωρινά τη γραμμή, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην έχουν τρόπο να μεταβούν στο σχολείο τους, αναγκάζοντας τους γονείς να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς.

Ο Δήμαρχος Αθηένου , Κυριάκος Καρεκλάς, δήλωσε στο SigmaLive ότι οι ζημιές στο λεωφορείο ανέρχονται περίπου στις 15 χιλιάδες ευρώ, γεγονός που οδήγησε την εταιρεία στη λήψη μέτρων και στην προσωρινή αναστολή του δρομολογίου. Όπως ανέφερε, ύστερα από παρεμβάσεις του Δήμου, συμφωνήθηκε να τοποθετηθεί φρουρός στο λεωφορείο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μεταφορά των μαθητών.

«Στόχος είναι να μην ταλαιπωρούνται οι γονείς και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η μεταφορά των παιδιών στο σχολείο τους», ανέφερε ο Δήμαρχος.

Διαβάστε επίσης:

Όσα πρέπει να ξέρετε για τις φοιτητικές χορηγίες - Δόθηκε παράταση (vid)

ΒΙΝΤΕΟ: Ντελιβεράς κάνει σούζες σε κεντρικό δρόμο της Λευκωσίας