Ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλεί ανησυχία και συζητήσεις στη Λευκωσία.

Στο βίντεο φαίνεται ένας ντελιβεράς να εκτελεί σούζες με τη μοτοσικλέτα του σε κεντρικό δρόμο της πόλης, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και αυτή των περαστικών.

Το βίντεο προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να καταδικάζουν την πράξη και να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους.

Οι Αρχές έχουν αναφέρει στο SigmaLive ότι θα διερευνήσουν το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο από CY Police Checkpoints: