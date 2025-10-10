Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέρχεται δυναμικά στη διεθνή σκηνή, προτείνοντας ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που, σύμφωνα με ανάλυση του Michael Rubin στο National Security Journal, θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για την επίλυση δύο χρόνιων κρίσεων της Ανατολικής Μεσογείου: το Κυπριακό και το Κουρδικό.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία «μπορεί να συμμετάσχει σε δύναμη παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας επί του εδάφους». Μια δήλωση που προκαλεί αντιδράσεις, καθώς, όπως σημειώνει ο Rubin, «η Τουρκία, με το ιστορικό στήριξης της Χαμάς και την άρνησή της να αναγνωρίσει την τρομοκρατία της οργάνωσης, δεν μπορεί να θεωρείται αξιόπιστος εγγυητής».

Ωστόσο, η αποδοχή από τον Ερντογάν μιας διεθνούς δύναμης για τη Γάζα, ανοίγει –κατά τον αρθρογράφο– το δρόμο για μια αντίστοιχη προσέγγιση στην Κύπρο. Ο Rubin υπενθυμίζει ότι «πενήντα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, ο στρατός εξακολουθεί να κατέχει το ένα τρίτο του νησιού», και θέτει το ερώτημα:

«Αν η λύση για τη Γάζα περιλαμβάνει σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ, γιατί να μην περιλαμβάνει και η λύση της Κύπρου σταδιακή αποχώρηση της Τουρκίας;»



Διαβάστε επίσης: Το ιστορικό έγγραφο με το Σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα



Η εφαρμογή του «μοντέλου Τραμπ» θα μπορούσε, σύμφωνα με τον Rubin, να περιλαμβάνει διεθνείς παρατηρητές από χώρες της ΕΕ και των Συμφωνιών του Αβραάμ, για να επιβλέψουν την ασφάλεια και την αποχώρηση εποίκων και στρατευμάτων από το βόρειο τμήμα της Κύπρου, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

Ο Αμερικανός αναλυτής επεκτείνει τη σκέψη του και στο Κουρδιστάν, υποστηρίζοντας ότι «η τουρκική βία απέναντι στους Κούρδους υπερβαίνει κατά πολύ τους ισχυρισμούς της Χαμάς για απώλειες στη Γάζα». Όπως γράφει, ένα αντίστοιχο μοντέλο διεθνούς παρακολούθησης και αποχώρησης του τουρκικού στρατού θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια δίκαιη λύση και στην κουρδική υπόθεση.

Ο Rubin καταλήγει ότι ο Τραμπ «ίσως να μην αξίζει ακόμη το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά θα μπορούσε να γίνει πραγματικός διεκδικητής του, αν καταφέρει όχι μόνο να σταθεροποιήσει τη Γάζα, αλλά και να οδηγήσει τον Ερντογάν να εφαρμόσει το ίδιο πλαίσιο στην Κύπρο και στο Κουρδιστάν».

«Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα», καταλήγει, «μπορεί να αποτελέσει τον οδικό χάρτη που ο ΟΗΕ χρειάζεται για να επιλύσει το Κυπριακό εντός του έτους και να θέσει νέα βάση για την ελευθερία των Κούρδων»., σημειώνει.