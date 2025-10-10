Στην δημοσιότητα δόθηκε το ιστορικό εγγραφο με τίτλο «Implementation Steps for President Trump’s proposal for a Comprehensive End of Gaza War» με τα βήματα εφαρμογής του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σε συνεργασία με Ισραήλ, Χαμάς, Κατάρ, Αίγυπτο και Τουρκία.

Το έγγραφο, το οποίο φέρει υπογραφές διαμεσολαβητών και αξιωματούχων, περιγράφει ένα αναλυτικό πλάνο έξι σημείων για την παύση των εχθροπραξιών, την αποχώρηση του Ισραηλινού Στρατού και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Σύμφωνα με το κείμενο:

Ο Τραμπ θα ανακοινώσει το τέλος του πολέμου στη Γάζα, με τη συναίνεση όλων των εμπλεκομένων πλευρών.



Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ θα σταματήσουν αμέσως μετά την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης, με αναστολή βομβαρδισμών και εναέριων επιτηρήσεων στις περιοχές από όπου αποσύρονται οι ισραηλινές δυνάμεις.



Θα ξεκινήσει άμεση είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας υπό τους όρους που είχαν καθοριστεί στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025.



Ο IDF θα αποσυρθεί σε προκαθορισμένες γραμμές εντός 24 ωρών από την έγκριση της κυβέρνησης, χωρίς επιστροφή στις περιοχές αυτές εφόσον η Χαμάς τηρεί τη συμφωνία.



Εντός 72 ωρών από την αποχώρηση, η Χαμάς θα απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς ή νεκρούς, ενώ το Ισραήλ θα ανταποδώσει με την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων.



Το έγγραφο προβλέπει μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών μέσω του Ερυθρού Σταυρού και των διαμεσολαβητών, ώστε να εντοπιστούν τυχόν αγνοούμενοι και να διασφαλιστεί η ασφαλής παράδοση των σορών.

Τέλος, συγκροτείται ομάδα παρακολούθησης (task force) με εκπροσώπους από τις ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία και άλλα κράτη, για την εφαρμογή και επίβλεψη της συμφωνίας.



Συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν περίπου 200 στρατιώτες στο Ισραήλ στο πλαίσιο πολυεθνικής ομάδας που θα επιβλέπει την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στο Ισραήλ θα δημιουργηθεί ένα «κέντρο πολιτικο-στρατιωτικού συντονισμού» για τη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και των λογιστικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συνδέονται με την εκεχειρία.



Αμερικανοί αξιωματούχοι,, τόνισαν ότι η συνεργασία με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι δεδομένη, ενώ η τελική τοποθέτηση των αμερικανικών δυνάμεων θα αποφασιστεί εντός των επόμενων ημερών, πιθανότατα την Παρασκευή.





JUST IN:



Israel's government has approved the Gaza exchange deal, marking the first phase of Donald Trump's plan. Israeli PM Netanyahu gave a statement along with Jared Kushner & Witkoff. Israeli Army Radio reported that the ceasefire is now in effect, with Israeli troops…





Η έγγριση συμφωνίας από Ισραήλ

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες σήμερα ότι ενέκρινε την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωσης των ομήρων, υπό σθεναρή πίεση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο διαδικασίας με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακο έπειτα από δυο χρόνια.

«Η κυβέρνηση μόλις ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων — των ζωντανών και των αποβιωσάντων», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ μέσω X. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.







