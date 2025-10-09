Ο Λάκης Μίθηλλος μίλησε στο Μεσημέρι και Κάτι για την παράταση που δόθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για τις φοιτητικές χορηγίες.

Αρχικά ανέφερε ότι «Χθες το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε να δοθεί παράταση για υποβολή των αιτήσεων για φοιτητικές χορηγίες. Θα διαρκέσει από τις 20-25 Οκτωβρίου. Ο βασικότερος λόγος που δόθηκε η παράταση, ήταν επειδή αντί να αιτούνταν οι γονείς τους τη χορηγία, αιτήθηκαν οι ίδιοι οι φοιτητές. Ως εκ τούτου, θα δοθεί το δικαίωμα σ’ αυτές τις περιπτώσεις αλλά και σε άλλες, να αιτηθούν».

Για την ημερομηνία που θα ανοίξουν ξανά είπε ότι «Κάθε χρόνο ανοίγουν στην αρχή του έτους το 2026»

Πρόσθεσε ότι «Μεσολαβεί ένα 10ημερο μέχρι να ανοίξει η πλατφόρμα για αίτηση φοιτητικής χορηγίας. Οι γονείς των φοιτητών που είναι δικαιούχοι, να κάνουν δικό τους ηλεκτρονικό λογαριασμό, να κάνουν την εγγραφή στο cylogin, να πάρουν τους κωδικούς έτσι ώστε να γίνει η εγγραφή τους κανονικά».

Καταληκτικά είπε ότι «Πέρσι άργησε να μας παραδοθεί το πρόγραμμα, τις έχουμε εξετάσει όλες τις αιτήσεις εκκρεμούν κάποιες, από τις οποίες περιμένουμε τα πρόσθετα στοιχεία των αιτητών. Με την πλήρωση των στοιχείων θα προχωρήσουμε στη χορηγία».