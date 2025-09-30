Η Κύπρος χαιρέτισε την πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως ένα ζωτικό βήμα για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τη διασφάλιση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε ευρεία κλίμακα.

Σε ανάρτηση στο Χ, το ΥΠΕΞ αναφέρει ότι είναι κρίσιμο για όλα τα μέρη να αποδεχτούν τις παραμέτρους της πρότασης, ως την οδό προς τα εμπρός.

"Επιβεβαιώνουμε την επείγουσα ανάγκη για διαρκή ειρήνη και ασφάλεια τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους, με βάση τη λύση των δύο κρατών. Η Κύπρος επαινεί την ηγεσία και τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ. Ως μέρος της περιοχής, η Κύπρος θα συνεχίσει να υποστηρίζει υπεύθυνα όλες τις διπλωματικές προσπάθειες προς επίτευξη αυτού του σκοπού", αναφέρει το ΥΠΕΞ.





Tι προβλέπει το Σχέδιο



Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι η ίδρυση του διεθνούς μεταβατικού οργάνου “Board of Peace” («Επιτροπή Ειρήνης»), το οποίο θα προεδρεύεται από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ και θα πλαισιώνεται από διεθνείς προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ. Το όργανο αυτό θα εποπτεύει μια τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που θα διαχειρίζεται την καθημερινή λειτουργία υπηρεσιών και δήμων στη Γάζα, έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της.



Αντιδράσεις 8 μουσουλμανικών χωρών



Οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Τουρκίας, της Ινδονησίας και του Πακιστάν εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία χαιρετίζουν την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και την πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την εξεύρεση μιας «οδού προς την ειρήνη».



Τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την περιφερειακή ειρήνη, οι υπουργοί χαιρέτισαν την πρόσφατη πρόταση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, την ανοικοδόμηση της Γάζας και την αποτροπή του εκτοπισμού των Παλαιστινίων, μαζί με την πρόσφατη ανακοίνωσή του ότι δεν θα επιτραπεί η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.