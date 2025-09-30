Οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Τουρκίας, της Ινδονησίας και του Πακιστάν εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία χαιρετίζουν την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και την πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την εξεύρεση μιας «οδού προς την ειρήνη».

Τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την περιφερειακή ειρήνη, οι υπουργοί χαιρέτισαν την πρόσφατη πρόταση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, την ανοικοδόμηση της Γάζας και την αποτροπή του εκτοπισμού των Παλαιστινίων, μαζί με την πρόσφατη ανακοίνωσή του ότι δεν θα επιτραπεί η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Δήλωσαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μέσω μιας συνολικής συμφωνίας που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την πλήρη ισραηλινή αποχώρηση, την απελευθέρωση των ομήρων και την αποτροπή εκτοπισμού των Παλαιστινίων.



Η συμφωνία στοχεύει επίσης στη διαμόρφωση μιας δίκαιης ειρήνης βάσει της λύσης των δύο κρατών, με την ανοικοδόμηση και την πλήρη ενσωμάτωση της Γάζας με τη Δυτική Όχθη σε ένα παλαιστινιακό κράτος που θα συνάδει με το διεθνές δίκαιο και θα ενισχύει τη σταθερότητα της περιοχής.

Οι χώρες επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να εμπλακούν θετικά και εποικοδομητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τη διασφάλιση της ασφαλούς εφαρμογής της.

Η δήλωση ακολουθεί πρόσφατη πολυμερή σύνοδο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Τραμπ και μουσουλμανικών κρατών, στην οποία παρουσιάστηκε ένα 20-σημείο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.



