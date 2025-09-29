Ένα αναλυτικό σχέδιο για τη μελλοντική διακυβέρνηση και ανοικοδόμηση της Γάζας παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβάνοντας πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές ρυθμίσεις με στόχο τη δημιουργία μιας «Νέας Γάζας» που, όπως σημειώνεται, δεν θα αποτελεί απειλή ούτε για το Ισραήλ, ούτε για τους γείτονές της.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι η ίδρυση του διεθνούς μεταβατικού οργάνου “Board of Peace” («Επιτροπή Ειρήνης»), το οποίο θα προεδρεύεται από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ και θα πλαισιώνεται από διεθνείς προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ. Το όργανο αυτό θα εποπτεύει μια τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που θα διαχειρίζεται την καθημερινή λειτουργία υπηρεσιών και δήμων στη Γάζα, έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της.

Στο οικονομικό πεδίο, προβλέπεται η δημιουργία αναπτυξιακού σχεδίου τύπου «οικονομικού θαύματος», με τη συμβολή διεθνών εμπειρογνωμόνων, ειδικής οικονομικής ζώνης με προνομιακούς δασμούς και επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και προοπτικές για τον τοπικό πληθυσμό. Παράλληλα, κανείς δεν θα υποχρεωθεί να εγκαταλείψει τη Γάζα, ενώ σε όσους το επιθυμούν θα παρέχεται η δυνατότητα να φύγουν ή να επιστρέψουν ελεύθερα. Σε στρατιωτικό επίπεδο, το σχέδιο ορίζει ότι η Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις αποκλείονται πλήρως από τη διακυβέρνηση, ενώ όλες οι στρατιωτικές υποδομές, σήραγγες και εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων θα καταστραφούν.

Η διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης θα γίνεται υπό την επίβλεψη ανεξάρτητων διεθνών παρατηρητών, με μηχανισμό εξαγοράς και καταστροφής των όπλων. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF), με συμμετοχή των ΗΠΑ, αραβικών και διεθνών εταίρων, που θα συνεργάζεται με Ισραήλ και Αίγυπτο για την ασφάλεια των συνόρων, αλλά και με νεοεκπαιδευμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις. Στόχος είναι η αποτροπή εισαγωγής οπλισμού και η ομαλή ροή αγαθών για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Το Ισραήλ, σύμφωνα με το κείμενο, δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός θα αποχωρεί σταδιακά, καθώς η ISF θα αναλαμβάνει την ασφάλεια, με μοναδική εξαίρεση μια περιορισμένη παρουσία περιμετρικής φύλαξης μέχρι να εξασφαλιστεί πλήρως η σταθερότητα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει, τέλος, τη δημιουργία διαθρησκειακού διαλόγου για την ενίσχυση της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης, καθώς και την προοπτική, εφόσον εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, να ανοίξει ο δρόμος για την αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων.

Η Ουάσινγκτον, όπως σημειώνεται, θα αναλάβει ρόλο συντονιστή στον διάλογο Ισραήλ–Παλαιστινίων, με στόχο τη δημιουργία ενός πολιτικού ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος Τραμπ αναγνώρισε ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη συμφωνήσει με την πρόταση, προσθέτοντας πως έχει «την αίσθηση ότι θα λάβουμε μια θετική απάντηση».

Ωστόσο, εάν όχι, στρεφόμενος προς τον Νετανιάχου, είπε: «Μπίμπι, θα έχεις την πλήρη υποστήριξή μου να κάνεις αυτό που θα χρειαστεί».

.@POTUS: "To ensure the success of this effort, my plan calls for a new international oversight body — the Board of Peace... which will be headed, not at my request... by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States." pic.twitter.com/h0nFKR3JJA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 29, 2025

Από πλευράς του ο Νετανιάχου ανέφερε ότι: «εάν επιτευχθεί η συμφωνία, το Ισραήλ θα αποσυρθεί σταδιακά, αλλά θα παραμείνει στην περίμετρο ασφαλείας για το προβλεπτό μέλλον. Εάν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο ή φαινομενικά συμφωνήσει και στη συνέχεια το παραβιάσει, το Ισραήλ θα τελειώσει την δουλειά».

