Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Center for Jewish Impact σε συνεργασία με τη B’nai B’rith International, προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η εκδήλωση, που έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε η διαχρονική συνεργασία Κύπρου–Ισραήλ και η σημασία των σχέσεων που βασίζονται σε εμπιστοσύνη, κοινές αξίες και περιφερειακή σταθερότητα. Κεντρικό σημείο της βραδιάς αποτέλεσε η συζήτηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε μορφή Fireside Chat, υπό τον συντονισμό του Ρόμπερτ Σίνγκερ, Προέδρου του Center for Jewish Impact.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις προοπτικές περιφερειακής ηγεσίας της Κύπρου, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της χώρας σε θέματα ενέργειας, ασφάλειας, καινοτομίας και διαπροσωπικών σχέσεων. Ο Ρόμπερτ Σίνγκερ τόνισε ότι οι δεσμοί Ισραήλ–Κύπρου είναι «πιο ζωτικοί από ποτέ», προσθέτοντας ότι η συνεργασία αυτή δημιουργεί ευκαιρίες και συνεισφέρει στην περιφερειακή σταθερότητα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της B’nai B’rith International, Ντάνιελ Σ. Μαριασχίν, σημείωσε πως «οι σχέσεις του εβραϊκού λαού με την Κύπρο έχουν βάθος αιώνων, ενώ τα τελευταία χρόνια η διμερής συνεργασία έχει ενισχυθεί σημαντικά, και στηρίζεται και από τις ελληνοαμερικανικές και εβραιοαμερικανικές κοινότητες».

Η εκδήλωση κατέδειξε τη σημασία της δημόσιας διπλωματίας στη δημιουργία διαλόγου, εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ κρατών και κοινωνιών. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, οι κοινές αξίες μετατρέπονται σε πρακτικές συνεργασίες που ενδυναμώνουν την περιφερειακή ανάπτυξη και ενισχύουν τις διεθνείς συμμαχίες της Κύπρου.

Πηγή: Jerusalem Post