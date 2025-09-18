Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχει αξιολογήσει 689 από τις 714 εκθέσεις εκτίμησης κόστους ζημιών σε οικοδομές από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, τις οποίες υπέβαλε το ΕΤΕΚ και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, όπως δήλωσε ενώπιον κοινής συνεδρίας των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκος Ηλία.

Μιλώντας στην κοινή συνεδρία των τριών επιτροπών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκος Ηλία είπε ότι συνεχίζεται με γρήγορο ρυθμό η διαδικασία για την καταβολή των ποσών αποζημίωσης και πρόσθεσε πως το ΕΤΕΚ έχει ολοκληρώσει την εκτίμηση κόστους για τις 714 οικοδομές που έχουν υποστεί μερική ή ολική καταστροφή, ενώ σημείωσε ότι προτεραιότητα δόθηκε στις περιπτώσεις που είναι μόνιμες κατοικίες.

Ανέφερε επίσης ότι οι εκθέσεις του ΕΤΕΚ προωθήθηκαν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία μέχρι στιγμής αξιολόγησε 689 από τις 714 εκθέσεις που υπέβαλε το ΕΤΕΚ και αναμένεται τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης.

Από αυτές οι 150 περιπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί, 111 ιδιοκτήτες έχουν κληθεί για υπογραφή δήλωσης αποδοχής του εκτιμώμενου ποσού και 226 ιδιοκτήτες κλήθηκαν να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία.

Είπε ακόμη ότι 104 υποστατικά δεν είναι αδειοδοτημένα και οι ιδιοκτήτες έχουν ειδοποιηθεί να προχωρήσουν σε αίτηση για εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών και πρόσθεσε ότι άλλες 69 περιπτώσεις εμπίπτουν στα σχέδια αποζημίωσης άλλων Υπουργείων και υπηρεσιών.

Ανέφερε ότι 29 περιπτώσεις είναι εκτός του πλαισίου και πρόσθεσε ότι μέσω της Πολιτικής Άμυνας έχει καταβληθεί στους δικαιούχους των οποίων οι μόνιμες κατοικίες είναι σε μη κατοικίσιμη κατάσταση, το επίδομα ενοικίου για την επόμενη τριμηνία.

Έχουν λάβει ή θα λάβουν το επίδομα 96 νοικοκυριά και έχει καταβληθεί συνολικό ποσό 266.000 ευρώ, πρόσθεσε.

«Σε δύο εβδομάδες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη εξέταση όλων των περιπτώσεων», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τις ασφάλειες, ο κ. Ηλία είπε ότι αν αποδεδειγμένα κάποιος, ήταν ασφαλισμένος για 100.000 ευρώ ενώ η αξία της κατοικίας ήταν 300.000, θα έρθουμε να καλύψουμε την διαφορά.

Αυτές τις περιπτώσεις «τις αξιολογούμε, είμαστε σε συνεργασία με τις ασφάλειες και τις τράπεζες», πρόσθεσε.

€2,1 εκ. σε κοινότητες για εργασίες καθαρισμού για σκοπούς πυροπροστασίας

Ο κ. Ηλία είπε ότι προχωρούμε και με την εφαρμογή των υπόλοιπων μέτρων που έχουν αποφασιστεί με στόχο την θωράκιση των κοινοτήτων από ενδεχόμενες μελλοντικές φυσικές καταστροφές και έχει εγκριθεί από το Υπουργικό η παραχώρηση ποσού €2,1 εκ. που θα διατεθεί στα συμπλέγματα κοινοτήτων παγκύπρια ώστε να προχωρήσουν σε εργασίες καθαρισμού για σκοπούς πυροπροστασίας.

Σημείωσε ότι οκτώ συμπλέγματα έχουν ολοκληρώσει ή ολοκληρώνουν πολύ σύντομα τις εργασίες καθαρισμούς, έξι έχουν αρχίσει τις εργασίες ή βρίσκονται στις διαδικασίες προκήρυξης προσφορών, ενώ δύο συμπλέγματα δεν έχουν προβεί σε ενέργεια.

Ανέφερε επίσης ότι η Υπηρεσία τ/κ κατοικιών προχωρεί με την επιδιόρθωση των κατοικιών, ενώ σε σχέση με τις ασφάλειες ανέφερε ότι συλλέγονται στοιχεία για τις ιδιωτικές ασφάλειες κατοικιών για να καλυφθεί η διαφορά.

Απαντώντας σε σειρά ερωτήσεων Βουλευτών επί του προκειμένου, ο κ. Ηλία είπε ότι η πολιτική πρόθεση καταγράφεται στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που λέει ότι με την κατάθεση αίτησης στον ΕΟΑ ο πυρόπληκτος θα λάβει το 25% της αποζημίωσης του και μετά θα πρέπει να εξεταστεί η υπόθεση από τον ΕΟΑ για να προχωρήσει στο υπόλοιπο ποσό.

Σε ερώτηση του κ. Δαμιανού τι γίνεται με τους ανθρώπους όπου η ασφάλεια πλήρωσε το δάνειο και ο ιδιοκτήτης έμεινε με «στάχτη και αποκαΐδια», ο κ. Ηλία είπε ότι δεν έχουν αυτή την στιγμή απάντηση.

Τέλος, ο κ. Ηλία εξέφρασε την βούληση της Κυβέρνησης για ταχύτατη αποκατάσταση των πληγέντων.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης εξέφρασε την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των πολιτών που έχασαν τις οικίες τους αλλά και να βοηθηθούν άνθρωποι με κατοικίες που ανεγέρθηκαν παράνομα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς είπε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα με τις κατοικίες που έχουν ιδιωτική ασφάλεια λέγοντας ότι μένουν ξεκρέμαστοι στην εξεύρεση πόρων για εξασφάλιση της στέγης τους και τί γίνεται με τους πολίτες που λαμβάνουν το ποσό της ασφάλειας και απομένει μέρος του δανείου στην τράπεζα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι χρειάζεται μια άλλους είδους πολιτική απόφαση για αυτό το θέμα και ζήτησε να ενημερωθεί για τους ιδιοκτήτες κατοικιών που δεν υπάρχει νομιμοποίηση.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ μεταξύ άλλων ζήτησε να ενημερωθεί για τις τ/κ κατοικίες και πως θα προχωρήσει το κράτος, ενώ ανέφερε ότι τα χρήματα που δόθηκαν σε κοινότητες για να καθαρίσουν 200 μέτρα περιμετρικά των κοινοτήτων που είναι δώρο άδωρο.

Ο ΓΔ του ΥΠΕΣ απάντησε ότι για το θέμα των τ/κ περιουσιών θα καλυφθεί την Υπηρεσία Διαχείρισης τ/κ υπηρεσιών.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι πρέπει να πούμε και τα καλά, προσθέτοντας ότι υπάρχουν προβλήματα γιατί ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα.

Ο κ. Λεωνίδου συνεχάρη το ΥΠΕΣ και τους αρμόδιους φορείς και πρόσθεσε ότι διαπιστώνει μια θετική εικόνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και πρόσθεσε πως είναι καλό ότι έρχεται στην αντίληψη να γίνεται ενημέρωση για να βοηθούμε όλοι μαζί.

Ανέφερε ότι θα υπάρξουν προβλήματα με τις ιδιωτικές συμφωνίες και πρόσθεσε πως υπάρχει ανάγκη να το παρακολουθούμε.

Τεράστια η καταστροφή στο περιβάλλον, λέει η Επίτροπος Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου αναφέρθηκε στα μέτρα αποκατάστασης που πρέπει να γίνουν πριν από τις πρώτες βροχές αλλά και στην δυσκολία να εισέλθουν οι υπηρεσίες σε ιδιωτική γη.

Ανέφερε ότι ένας από τους κύριους λόγους που δημιουργήθηκε τόσο μεγάλη ζημιά είναι γιατί δεν λάβαμε μεταξύ άλλων μέτρα πρόληψης, δημιουργία αντιπυρηνικών ζωνών. «Πρέπει να δούμε πόσο καλύτερα μπορούμε να προστατέψουμε την φύση» και να δούμε τους λόγους που ρίχνουν διάφοροι άχρηστα στην φύση, πρόσθεσε.

«Να δούμε ποιοι τα πετάνε και τι επιλογές έχουν αυτοί που τα πετάνε», πρόσθεσε.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου είπε ότι υπήρξε «τεράστια καταστροφή στο περιβάλλον και στα οικοσυστήματα και στα ζώα».

Ανέφερε ότι δεν έχει καταγραφεί κάτι από το γραφείο της και πρόσθεσε ότι έχει υποβάλει πρόταση για αποκατάσταση του περιβάλλοντος ιδιαίτερα όσον αφορά την διάβρωση των εδαφών που ενδεχομένως να καταλήγει στα ρέματα. Μέρος της λάσπης που θα καταλήγει στα ρέματα αναλόγως θα πηγαίνει ή δεν θα πηγαίνει στα φράγματα, πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην αποτίμηση που έκανε το Τμήμα Υδάτων, αλλά «δεν έχουν εκτιμηθεί οι ενδεχόμενες ζημιές ειδικά σε αυτές τις πυρκαγιές» και πρόσθεσε πως διασφαλίστηκε κονδύλι από οργανισμό που συνεργάζεται και θα γίνει στο επόμενο διάστημα μερική αποκατάσταση.

Σε σχέση με την διαχείριση των ζώων συντροφιάς, η Επίτροπος είπε ότι δεν εντόπισε επιχειρησιακά εκείνες τις ημέρες κάποιο πλάνο και επικοινώνησε μεταξύ άλλων με την αστυνομία για τα ζώα και με τον παγκύπριο κτηνιατρικό σύνδεσμο.

Είπε ακόμη ότι δεν έχει υπόψη της για τα μέτρα που θα ληφθούν για αποκατάσταση του περιβάλλοντος και πρόσθεσε πως ολοκλήρωσε σχέδιο δράσης για τα ζώα συντροφιάς όπου περιλαμβάνονται μέτρα δράσης.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι «αδύνατό να κατανοήσω» πως η Επίτροπος Περιβάλλοντος και η Υπουργός Γεωργίας δεν έχουν ακόμη καταφέρει να συναντηθούν.

Ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης διερωτήθηκε κατά πόσον θα έπρεπε ήδη να παρέμβει η Επίτροπος Περιβάλλοντος για αποκατάσταση του περιβάλλοντος, ενώ η Επίτροπος αναφέρθηκε στην ανάγκη τα αρμόδια τμήματα να κάνουν τις εκθέσεις τους και στη συνέχεια να κάνει τις παρεμβάσεις της επί των σχεδίων.

Γύρω στους 250 οι παράνομοι σκυβαλότοποι, απομακρύνονται τα μπάζα

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είπε ότι από την πρώτη εβδομάδα το τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης προχώρησε και έχει ολοκληρώσει διαδικασία αξιολόγησης σε 110 χιλιόμετρα ασφαλτόστρωτου δρόμου και εντοπίστηκαν 60 επικίνδυνα σημεία που χρήζουν σταθεροποίησης και υποδείχθηκαν στις αρμόδιες αρχές και εισηγήσεις για δράσεις.

Ανέφερε επίσης ότι το τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων προχώρησε σε ιεράρχηση των άμεσων και μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων.

Αναφορικά στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος, είπε ότι έχουν καθαριστεί περίπου 250 παράνομοι σκυβαλότοποι, προχωρεί η απομάκρυνση μπαζών από τις κοινότητες και μεταφέρθηκαν σε αδειοδοτημένες περί τα 150 σκιπ και φορτηγά από την περιοχή και έχει ολοκληρωθεί το 70% των εργασιών οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός Οκτωβρίου.

Είπε ακόμη ότι το Τμήμα Δασών εκδίδει άδειες υλοτομίας για απομάκρυνση των καμένων δέντρων και έχουν δρομολογηθεί δράσεις για δενδροφυτεύσεις.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Σάββας Ιεζεκιήλ είπε ότι σε ιδιωτικές περιουσίες δεν μπορούμε να επέμβουμε και πρόσθεσε πως αυτό που γίνεται είναι η διαχείριση της καμένης γης εντός των κοινοτήτων και κατά μήκος των δρόμων.

Κατακυρώθηκαν οι προσφορές για αντιπλημμυρικά στα πιο επικίνδυνα σημεία, μέτρα για Κούρη

Ο ΓΔ του ΥΠΕΣ είπε ότι προχωρούμε σε επιτάξεις με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για να μπορέσει να κάνει το τμήμα εκείνα τα έργα που χρειάζεται.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Ανδρέας Γρηγορίου είπε ότι έγινε εκτεταμένη μελέτη από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων από τις πρώτες ημέρες για τα θέματα διάβρωσης του εδάφους και λειτουργοί επισκέφθηκαν την περιοχή και έχουν χαρτογραφήσει τα σημεία και έχουν προσδιορίσει εκεί που πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα.

Έχουν προκηρύξει προσφορές, έχουν κατακυρώσει έργα της πρώτης φάσης που θεωρούνται ότι είναι τα πιο επικίνδυνα, πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι έχει γίνει και μελέτη για το θέμα της πλημύρας του φράγματος του Κούρη, γίνονται αναλύσεις του νερού, και έγινε αξιολόγηση του κινδύνου για ενδεχόμενη πλημύρα και «υπάρχουν μέτρα που θα ληφθούν επί τόπου».

Σε παρατήρηση των Βουλευτών ΑΚΕΛ Νίκου Κέττηρου και Γιαννάκη Γαβριήλ ότι ενώ το Τμήμα Μετεωρολογίας προειδοποιεί για βροχές είμαστε ακόμη σε σχεδιασμούς, ο κ. Ελίκκος είπε ότι ξεκίνησαν τα έργα και θα ολοκληρωθούν πριν από το τέλος Οκτωβρίου.

Θα φυτευτούν 20.000 φυτά μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου

Ο κ. Ιεζεκιήλ είπε σε σχέση με τις φυτεύσεις ότι επισκέφθηκαν όλες τις κοινότητες και έχουν χαρτογραφηθεί οι χώροι όπου θα φυτευτούν περίπου 20.000 φυτά και πρόσθεσε πως ξεκινούν από Νοέμβριο μέχρι και Φεβρουάριο να φυτεύουμε νοουμένου ότι θα υπάρξουν και οι αναγκαίες βροχές.

Ανέφερε ότι σε ιδιωτικές περιοχές δεν μπορούμε να φυτέψουμε και αναμένεται συνεργασία ιδιωτών με εταιρείες.

Το θέμα των ΧΥΤΑ Πάφου ήγειραν Βουλευτές, θα πάρουμε μέτρα είπε εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος

Οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής και του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης έθεσαν μεταξύ άλλων το θέμα των ΧΥΤΑ Πάφου.

Εκπρόσωπος του κοινοτικού Συμβουλίου Μαραθούντας που βρίσκεται το Χυτά Πάφου, ανέφερε ότι είναι σε διαβούλευση με το κράτος και την υπηρεσία περιβάλλοντος και αναμένουμε ριζικές λύσεις που θα λύσουν το πρόβλημα της επαρχίας Πάφου οριστικά.

«Προσπαθούμε με το κράτος να βρούμε την βέλτιστη επιλογή για να γίνεται η ανακύκλωση και η διαχείριση των σκυβάλων όπως πρέπει», ανέφερε και πρόσθεσε ότι έστειλαν επιστολή/πρόταση στο Υπουργείο Γεωργίας Δώσαμε και «δώσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να κινηθούμε».

«Αναμένουμε από το κράτος λύσεις για να διορθώσουμε την κατάσταση», σημείωσε.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος είπε ότι το ΧΥΤΑ Πάφου που λειτουργεί από το 2004 και είναι ο πρώτος ΧΥΤΑ που σχεδιάστηκε και προστατεύει τα υπόγεια νερά από ρύπανση. Θα πάρουμε μέτρα για συμμόρφωση, υπάρχουν προβλήματα στο ΧΥΤΑ και το τμήμα λαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να λάβει, πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι βρίσκεται υπό μελέτη το σχέδιο για διαχείριση των αποβλήτων τα επόμενα χρόνια και αναμένεται να γίνει μονάδα διαλογής στον χώρο που βρίσκεται το ΧΥΤΑ.

Πολλά τα περιθώρια βελτίωσης εξοπλισμού και επάνδρωσης, είπε εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πυροσβεστών

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πυροσβεστών Κύπρου ανέφερε ότι η κριτική πρέπει να βασίζεται στην γνώση και στον σεβασμό και πρόσθεσε πως «αν οι Πυροσβέστες δεν έκαναν αυτά που πρέπει σήμερα θα μιλούσαμε για διαφορετικά δεδομένα και δεν θα μιλούσαμε για μόνο δύο θύματα σήμερα».

Δεν μπορούσαμε να είμαστε παντού, τα αριθμητικά μας δεδομένα είναι εκεί, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, εξοπλισμού, επάνδρωσης των αγροτικών σταθμών και πρόσθεσε πως υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα που αφίχθηκαν, ο εκπρόσωπος του συνδέσμου είπε ότι το ένα ήταν βυτιοφόρο όχημα και το άλλο όχημα για αντιμετώπιση αγροτικών πυρκαγιών.

Εφαρμόσαμε το προβλεπόμενο σχέδιο, είπε εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων ΟΚΥπΥ

Εκπρόσωπος από τις υπηρεσίας ασθενοφόρων ΟΚΥπΥ Θεοδόσης Θεοδοσίου είπε ότι ως γραφείο επιχειρήσεων της υπηρεσίας από την πρώτη στιγμή εφαρμόσαμε το προβλεπόμενο σχέδιο.

Ανέφερε επίσης ότι τοποθετήθηκαν επιπλέον ασθενοφόρα και προωθημένο κέντρο παροχής βοήθειας, στην αρχή πιο κοντά στις πυρκαγιές και αφού κρίθηκε επικίνδυνη η κατάσταση το κέντρο μεταφέρθηκε στο κοινοτικό της Ερήμης.

«Ήταν έτοιμο το κέντρο και αντιμετώπισε αρκετά περιστατικά ευτυχώς όχι σοβαρά», ανέφερε και πρόσθεσε ότι τέσσερα από τα περιστατικά μεταφέρθηκαν στην κλινική εγκαυμάτων του ΓΝ Λευκωσίας.

Είπε ακόμη ότι στελεχώθηκαν αμέσως τα ασθενοφόρα και το τμήμα Πρώτων Βοηθειών και πρόσθεσε ότι κάποια συμπεράσματα έχουν εξαχθεί από την όλη κατάσταση, όπως τα θέματα στελέχωσης, θέσεις που πρέπει να καλυφθούν και δουλεύουν πάνω σε αυτό οι αρμόδιοι.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Δαμιανού, ο κ. Θεοδοσίου είπε ότι δεν έχει εξουσιοδότηση σε διοικητικές αναφορές, προσθέτοντας ότι υπάρχει ανάγκη σε προσωπικό.

Αναφορικά με την πρώτη ενημέρωση της υπηρεσίας κατά την πυρκαγιά, ο κ. Θεοδοσίου είπε ότι έλαβε ενημέρωση στις 5.00 το απόγευμα από την Πολιτική Άμυνα και έδωσε αναφορά πριν τις 7 το απόγευμα στον συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην κοινότητα Μαλιά όπου βρίσκονταν δύο ασθενοφόρα.

Ανέφερε ότι μαζί με το κέντρο της Πυροσβεστικής ήταν και της Αστυνομίας, επικοινωνούσε με την Διευθύντρια του στην Ερήμη και «συντονίζαμε τις δράσεις μας» για παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε συνεχή επικοινωνία η Πολιτική Άμυνα με το συντονιστικό κέντρο, ζητήθηκαν στοιχεία για κάλεσμα εθελοντών

Ο Εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας είπε ότι υπήρχε συνεχή επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο και πρόσθεσε ότι όταν πάρθηκε η απόφαση για εκκένωση, η Πολιτική Άμυνα επικοινώνησε τηλεφωνικώς και έδωσε οδηγίες στον κοινοτάρχη της Λόφου για εκκένωση του κατασκηνωτικού χώρου με βάση το σχέδιο «ΠΟΛΥΒΙΟΣ».

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του εκπροσώπου της Πολιτικής Άμυνας, ο ΓΔ ΥΠΕΣ είπε πως για το συγκεκριμένο περιστατικό και εκκένωση θα επανέλθουμε να δώσουμε περισσότερη πληροφόρηση και πρόσθεσε πως «δεν είδαμε ότι θα έπρεπε να κάνει κάτι η Πολιτική Άμυνα και δεν το έκανε».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού ζήτησε να ενημερωθεί αν έγινε κάλεσμα εθελοντών μελών της Πολιτικής Άμυνας για να βοηθήσουν στην πυρκαγιά και πως έγινε αυτό το κάλεσμα και ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας απάντησε ότι έγινε παγκύπρια από το 24ωρο κέντρο που είναι στη Λευκωσία. Ο κ. Δαμιανού είπε ότι έχει ενημέρωση ότι δεν έγινε κάλεσμα και ζήτησε να κατατεθούν γραπτώς στοιχεία.

Ο εκπρόσωπος της παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων είπε ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει η αποκατάσταση της πανίδας στην περιοχή, ενώ εκπρόσωπος της περιβαλλοντική Κίνησης αλλά και της κίνησης Φίλοι της Γης ανέφερε ότι πάντα τρέχουμε πίσω από το κακό και οι περιβαλλοντικές δράσεις βρίσκονται πάντα στα σκαριά χωρίς ολοκληρωτικό πλάνο για πυρκαγιές.

Εκπρόσωποι των εθελοντών μεταξύ άλλων εισηγήθηκαν να γίνει συνεδρία για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας που αποτελούν ένα τεράστιο κομμάτι της πρόληψης και αποκατάστασης και πρόσθεσε ότι υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης, εξοπλισμού και ενίσχυσης των εθελοντών. Αναφέρθηκαν επίσης στην ανάγκη οικονομικής στήριξης από το κράτος για τα βασικά τους έξοδα καθώς μεταξύ άλλων χρησιμοποιούν και τα δικά τους οχήματα και για περιπολίες που τους ζητήθηκε από το κράτος.

Για εξαντλητικά ωράρια έκανε λόγο ο εκπρόσωπος της κλαδικής Τμήματος Δασών

Ο εκπρόσωπος της κλαδικής του Τμήματος Δασών Αντώνης Σαρρής είπε ότι και σε αυτή την πυρκαγιά τα μέλη μας έδωσαν για ακόμη μια φορά την δύσκολη μάχη με τις φλόγες σε σημεία που δεν φθάνει ο απλός κόσμος να παρακολουθεί.

Ο κ. Σαρρής είπε ότι «τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σοβαρή πρόοδος» στην στελέχωση του δασοπυροσβεστικού Σώματος (ωρομίσθιους και θυροφύλακες) και στην εκπαίδευση, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «δεν έχει βελτιωθεί καθόλου η στελέχωση σε υπαλληλικό προσωπικό».

Το δασικό υπαλληλικό προσωπικό είναι λιγότερο από ό,τι ήταν τον Ιούνιο του 2016 όταν είχαμε τις πυρκαγιές στη Σολιά και την Αργάκα, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι σήμερα έχουμε 265 υπαλλήλους με 83 κενές θέσεις και το 2011 ήταν 293 οι υπάλληλοι και στην Σολιά ήταν 284 και «οι αρμοδιότητες από τότε μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί και οι υποχρεώσεις είναι πάμπολλες» με αποτέλεσμα να εργάζονται με εξαντλητικά ωράρια, όπως είπε.

Ανέφερε ότι εργάζονται 60 με 70 ώρες την εβδομάδα και πέρσι άγγιξαν και τις 100 ώρες.

Ο πρώην Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μάρκος Τράγκολας αναφέρθηκε στην ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους εθελοντές, ενώ σε σχέση με το θέμα των εκκενώσεων είπε ότι υπάρχει η ανάγκη στα σχέδια να υπάρχει η προειδοποιητική εκκένωση και η άμεση εκκένωση. Είπε ακόμη ότι οι αρμοδιότητες για κατάσβεση των πυρκαγιών θα πρέπει να μείνουν ως έχουν, μεταξύ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι πρέπει να δούμε την ευρωπαϊκή οδηγία για αποκαταστάσεις και πρόσθεσε ότι αναλάβαμε υποχρέωση να φυτέψουμε 1 εκατομμύριο δέντρα μέχρι το 2030 αλλά «νομίζω λιγοστεύουν τα δέντρα αντί να αυξάνονται».

Ο κ. Θεοπέμπτου έκανε έκκληση στην Κυβέρνηση να μπει ξανά η πρόταση νόμου για τις κατασκηνώσεις όπου περιλαμβάνει και το σχέδιο εκκένωσης των κατασκηνώσεων.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, είπε ότι «χρειάζονται και υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης στο θέμα οργάνωσης και συντονισμό», για να σημειώσει πως «απλά παραδείγματα, τα οποία μας έχουν αναφερθεί, δείχνουν ότι δυστυχώς στον τομέα της οργάνωσης και του συντονισμού χρειάζεται να γίνουν περισσότερα».

Σε σχέση με τις δηλώσεις της κυβέρνησης τον Μάρτιο ότι «είμαστε όσο ποτέ έτοιμοι», ο κ. Σύκας είπε ότι διαφάνηκε για ακόμα μια φορά ότι «όντως δεν είμαστε τόσο έτοιμοι όσο θα πρέπει να είμαστε».

Ως ΔΗΣΥ, σημείωσε, «θα προβούμε σε συγκεκριμένες ακόμα εισηγήσεις απόρροια και της σημερινής συνεδρίας. Από κει και πέρα, ως οι θιασώτες των μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τόπος, οτιδήποτε αφορά μεταρρύθμιση που θα διασφαλίσει πρώτα και πάνω από όλα τον τόπο μας, την πανίδα και τη χλωρίδα μας και φυσικά ανθρώπινες ζωές είμαστε υπέρ».

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, είπε ότι «η σημερινή συνεδρία δυστυχώς φανέρωσε και επιβεβαίωσε τα τεράστια κοινά, τα οποία υπάρχουν στον τομέα της πυροπροστασίας, αλλά και στους επιμέρους τομείς», τονίζοντας ότι «εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι ολική αποκατάσταση της φύσης, για να επανέλθουν όλες οι περιοχές στην πρότερα τους κατάσταση».

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των αποζημιώσεων, είπε ότι οι Βουλευτές ζήτησαν να διασαφηνιστεί ότι θα υπάρξει πλήρης αποζημίωση στις περιουσίες των πληγέντων, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα ακόμη, όπως για παράδειγμα οι περιπτώσεις ανθρώπων των οποίων σπίτια ή άλλα υποστατικά καλύπτονται από ασφαλιστικά συμβόλαια».

Η ανεξάρτητη Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου σε τοποθέτησή της κατά τη διάρκεια της συνεδρίας εξέφρασε σεβασμό προς όλους τους εθελοντές και ένστολους και πρόσθεσε ότι η κλιματική δεν ανακαλύφθηκε φέτος αλλά υπάρχει για χρόνια «και αυτό το κράτος για χρόνια σφύριζε αδιάφορο». Ανέφερε ότι μετά την κατοχή το επόμενο πρόβλημα που έχουμε είναι η κλιματική κρίση.

Πηγή: ΚΥΠΕ