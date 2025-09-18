Υπέρ μιας ισχυρής κοινής φωνής της ΕΕ την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τάχθηκε σήμερα η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, η οποία σε δηλώσεις της από τις Βρυξέλλες είπε ότι η ΕΕ έχει ηγηθεί του ρόλου της πράσινης μετάβασης διεθνώς και εκτιμούμε ότι αυτό πρέπει να συνεχίσει και πρέπει να διατηρηθεί, να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα διεθνώς ότι παραμένει ο ηγετικός αυτός ρόλος.

Η κ. Παναγιώτου χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό αφού ουσιαστικά «καθορίζει τα βήματα της ΕE για να επιτύχει τον κλιματικό σημαντικό στόχο του 2040», το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Πέμπτης, εκφράζοντας την στήριξη της Κύπρου στις προσπάθειες της Δανίας για κατάληξη στον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Στόχο του 2040.

Σε δηλώσεις της στις Βρυξέλλες στο περιθώριο του Συμβουλίου, η κ. Παναγιώτου σκιαγράφησε την ατζέντα και τις επιδιώξεις της ΕΕ από αυτή τη συνάντηση, στο κατώφλι της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την Υπουργό, η συζήτηση για το τροποποιημένο κείμενο για τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Στόχο του 2040 «είναι προπομπός για τη συζήτηση που θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο και αυτό της δίνει μια ξεχωριστή σημασία».

Στο συμβιβαστικό κείμενο το οποίο έχουμε ενώπιον μας, πρόσθεσε, «έχουμε δει θέσεις της Κύπρου να εντάσσονται, όπως είναι η αναφορά στις ιδιαιτερότητες των νησιών, τα προβλήματα, οι προκλήσεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση, οι επιπτώσεις, τις κλιματικής αλλαγής σε ότι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, ζητήματα διασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας», τα οποία και χαρακτήρισε πολύ σημαντικά.

«Εμείς ως Κύπρος στηρίζουμε τις προσπάθειες της Δανίας ώστε να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο που να διασφαλίζει τη δίκαιη μετάβαση», τόνισε.

Σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό θέμα της ατζέντας σήμερα είναι η δήλωση προθέσεων της ΕΕ ενόψει της υποβολής από την ΕΕ εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς (ΕΚΣ) στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC).

«Θέλουμε να καταλήξουμε, αυτός είναι ο στόχος που ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε σήμερα, ώστε να έχουμε μια ισχυρή κοινή φωνή την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη», συμπλήρωσε η Υπουργός.

«Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η κοινή δήλωση πρόθεσης στη Νέα Υόρκη. Η ΕΕ έχει ηγηθεί του ρόλου της πράσινης μετάβασης διεθνώς και εκτιμούμε ότι αυτό πρέπει να συνεχίσει και πρέπει να διατηρηθεί, να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα διεθνώς ότι παραμένει ο ηγετικός αυτός ρόλος», επισήμανε.

Σχετικά με την τοποθέτηση του Επιτρόπου Κλίματος, Μηδενικού Ισοζυγίου Εκπομπών και Καθαρής Ανάπτυξης, Βόπκε Χούκστρα, η Υπουργός ανέφερε ότι «ο Επίτροπος Κλίματος ξεχώρισε αυτό το οποίο βιώσαμε όλοι το καλοκαίρι με τις μεγάλες πυρκαγιές συνέπεια της κλιματικής κρίσης. Ανέφερε ξεκάθαρα ότι οι εκτάσεις που χάθηκαν σ' ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέγεθος ουσιαστικά αντιστοιχούν στο μέγεθος της Κύπρου».

Αυτό, εξήγησε η κ. Παναγιώτου, «το έχει σημειώσει για να δώσει, αν θέλετε, ένα κίνητρο, για να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στους Υπουργούς για να συναινέσουν στο κοινό κείμενο».

«Εμείς θα στηρίξουμε τις προσπάθειες γιατί αυτό το οποίο ζητούμε είναι να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αυτόν τον ηγετικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση μέσα σε πλαίσιο ισορροπίας, ρεαλισμού φυσικά και φιλοδοξίας», κατέληξε η Υπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ