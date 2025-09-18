Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι με την ένταξη κάτω από μια ομπρέλα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μέρους του Τμήματος Δασών που ασχολείται με την δασοπυρόσβεση, θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός των υπηρεσιών και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελλίκος Ηλία μιλώντας την Πέμπτη στην κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σε τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νίκος Λογγίνος είπε ότι είχε ενημερωθεί από τον Υπουργό για την πρόθεση να αλλάξει κάτι στον τομέα των επιχειρήσεων για κατάσβεση των πυρκαγιών και πρόσθεσε ότι «αναμένουμε να μας πουν τι θα κάνουμε». Από την πλευρά του Διευθυντής του Τμήματος Δασών Σάββας Ιεζεκιήλ εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο μεταφοράς μέρους του Τμήματος. «Ως Τμήμα δεν έχουμε πρόβλημα να ενταχθούμε κάτω από μια κοινή ομπρέλα με άλλες υπηρεσίες με την προϋπόθεση ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα διασπαστεί το Τμήμα Δασών», είπε.

«Από τον Οκτώβριο του 2023 που η Κυβέρνηση αποφάσισε τη μεταρρύθμιση του εθνικού πλαισίου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και αντιμετώπισης κρίσεων φυσικών και ανθρωπογενών με τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας», είπε ο κ. Ηλία, κατά τη συνεδρία και ερωτηθείς από Βουλευτές.

Πρόσθεσε ότι ο στόχος είναι «να υπάρχει αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος τρόπος διαχείρισης αντιμετώπισης των κρίσεων στο πρότυπο ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών».

Ο κ. Ηλία είπε ότι στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε και εγκρίθηκε πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση του έργου το οποίο υλοποιείται από το γαλλικό οργανισμό Expertise France.

Ανέφερε ότι αξιολογώντας την κατάσταση, μετά την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά και από τα όσα ακούστηκαν στις προηγούμενες συνεδρίες των Επιτροπών, αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι «θα δώσει καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων το να ενταχθούν κάτω από μια ομπρέλα η Πυροσβεστική Υπηρεσία και μέρος του Τμήματος Δασών που ασχολείται με την δασοπυρόσβεση».

Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστο Δαμιανού, ο οποίος προήδρευσε της συνεδρίας, για τη νομοθεσία που θα έχει η Πυροσβεστική αφότου υπαχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Ηλία είπε ότι υπάρχει η πολιτική απόφαση και πρόσθεσε ότι «η απόφαση του Υπουργικού είναι αδρομερής» και «έδωσε την πολιτική κατεύθυνση» και «έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ό,τι ενέργειες χρειάζεται για να υλοποιήσουμε αυτή την απόφαση».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο ΓΔ του Υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο και προχώρησε η Πολιτική Άμυνα στην ανάθεση μελέτης στους Γάλλους.

Μιλώντας ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νίκος Λογγίνος είπε ότι είχε ενημερωθεί από τον Υπουργό για την πρόθεση να αλλάξει κάτι στον τομέα των επιχειρήσεων για κατάσβεση των πυρκαγιών και πρόσθεσε ότι «αναμένουμε να μας πουν τι θα κάνουμε».

«Ως Πυροσβεστική Υπηρεσία θα δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό είτε πάμε σε άλλο Υπουργείο είτε παραμείνουμε στο ίδιο, είμαστε στη διάθεση του κράτους να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας», υπογράμμισε.

Μιλώντας για το ίδιο θέμα, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Σάββας Ιεζεκιήλ είπε ότι ενημερώθηκε την Τρίτη το απόγευμα για την απόφαση που θα έπαιρνε το Υπουργικό Συμβούλιο και πρόσθεσε ότι δε γνωρίζει «λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό ή που στηρίζεται αυτή η μελέτη για τη συγκεκριμένη απόφαση».

«Η μόνη μελέτη που γνωρίζω και την ανάφερα στη Βουλή είναι η μελέτη που έγινε από εμπειρογνώμονα όσον αφορά τις πυρκαγιές», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «εδώ είχαμε το πρόβλημα, εδώ εστιαζόμαστε».

Ο κ. Ιεζεκιήλ είπε ότι «μας ανησυχεί έντονα η αναφορά για μεταφορά μέρους του Τμήματος Δασών», προσθέτοντας ότι «το Τμήμα Δασών είναι ένα, ενιαίο και αδιαίρετο, όπως είναι και η δασολογική επιστήμη που έχουμε ολιστική διαχείριση των πάντων εντός των δασών», από το έδαφος μέχρι το νερό.

Ανέφερε πως «οτιδήποτε φύγει από το Τμήμα Δασών τις συνέπειες δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε» και πρόσθεσε πως το προσωπικό του Τμήματος Δασών συμμετέχει, από τον Διευθυντή μέχρι τον τελευταίο εργάτη, στο σύστημα πυροπροστασίας.

Πρόσθεσε ότι μετά την ενημέρωση που θα έχουν «ως Τμήμα δεν έχουμε πρόβλημα να ενταχθούμε κάτω από μια κοινή ομπρέλα με άλλες υπηρεσίες με την προϋπόθεση ότι σε καμιά περίπτωση δε θα διασπαστεί το Τμήμα Δασών».

Ανέφερε ότι αν διασπαστεί το Τμήμα σταματά η διαχείριση των δασών, σταματά η επικοινωνία με τις κοινότητες, σταματά η επικοινωνία μεταξύ των δασικών.

Ο ΓΔ του ΥΠΕΣ ότι θα μεταφερθεί η ανησυχία του Διευθυντή του Τμήματος Δασών για τη διάσπαση του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών είπε ότι «ήταν μια εμβληματική σκέψη του Προέδρου της Δημοκρατίας» και πρόσθεσε πως για να είναι εμβληματικό πρέπει να είναι συλλογικό και για να είναι συλλογικό πρέπει να ερωτούμε και τους ανθρώπους που την κρίσιμη ώρα «είναι εκεί και δίνουν τις μάχες».

Ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει μια ξεχωριστή δομή που να συντονίζει από την πρόληψη μέχρι την ώρα της εκδήλωσης φυσικών καταστροφών και πρόσθεσε ότι δεν είδε τους Υπουργούς που παρευρέθηκαν στις προηγούμενες συνεδρίες να ανταποκρίνονται θετικά και ήταν η έκπληξη η απόφαση του Υπουργικού.

Ανέφερε επίσης ότι από όσα ακούστηκαν «δεν έχει γίνει καθόλου η κατάλληλη διαβούλευση» και υπάρχει «πολλή προχειρότητα στον τρόπο που έχει ληφθεί αυτή η απόφαση».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας εξέφρασε σεβασμό προς τους ένστολους και εθελοντές που προσφέρουν στην κοινωνία και πρόσθεσε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν δύο πυλώνες διαχείρισης και δομών, είτε δημιουργείς Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας είτε κάνεις μια γενική διεύθυνση κάτω από ένα Υπουργείο όπως γίνεται σε Γαλλία και Γερμανία και Ισπανία.

Ανέφερε επίσης ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι τοπικές αρχές και εξέφρασε επιφυλάξεις «αν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αυτές τις αρμοδιότητες».

Η ανεξάρτητη Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι είναι αδιανόητο αυτό που αποφάσισαν να χωρίσουν το Τμήμα Δασών και πρόσθεσε ότι η απόφαση λήφθηκε «χωρίς διαβούλευση με εκείνους που θέλεις να μεταρρυθμίσεις». «Γίνεται να το μαθαίνουν από τις τηλεοράσεις;», διερωτήθηκε.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, σχέση με τη χθεσινή εξαγγελία του Υπουργικού Συμβουλίου, η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου είπε ότι εντόπισαν ότι «όλοι ανεξαιρέτως οι αρμόδιοι δήλωσαν άγνοια».

«Τούτο από μόνο του αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση προχώρησε σε ακόμη μία εξαγγελία. Γι’ αυτό το λόγο ζητούμε να δοθούν λεπτομέρειες σε ό τι αφορά αυτό το νέο εγχείρημα της κυβέρνησης του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, διότι πραγματικά τρομάξαμε από την αντίδραση των αρμόδιων και των εμπλεκομένων», είπε.

Διαβάστε επίσης: ΠτΒ: Βασική προτεραιότητα η ανάδειξη των νέων στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής

Πηγή: ΚΥΠΕ