Η ανάδειξη των νέων στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής αποτελεί βασική προτεραιότητα, με στόχο την ουσιαστική συμμετοχή τους στην πολιτική, την κοινωνία, την οικονομία και τη διπλωματία, δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου σε χαιρετισμό, την Πέμπτη, στην εναρκτήρια συνεδρία του άτυπου Δικτύου Νέων Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που φιλοξενεί η Βουλή, μετά από πρόσκληση του Βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή, Αντιπροέδρου του Δικτύου.

Στη συνάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, συμμετέχουν Βουλευτές από την Αρμενία, την Αυστρία, την Ιταλία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο, τη Νορβηγία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία και τη Σλοβενία.

Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία, ως νέας πολιτικού και πρώτης γυναίκας Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της φωνής των νέων αποτελεί βασικό πυλώνα της δράσης του Σώματος.

Ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις πρωτοβουλίες και δράσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο αυτό η Βουλή, όπως η συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις της νεολαίας, οι επισκέψεις Βουλευτών σε σχολεία και οι επισκέψεις μαθητών στη Βουλή, οι προσομοιώσεις κοινοβουλευτικών διαδικασιών και το θερινό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Βουλής για φοιτητές και μαθητές.

Αναφέρθηκε επίσης στην υποστήριξη δράσεων, που ενδυναμώνουν και προστατεύουν τη νέα γενιά, με έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για το μέλλον, όπως η ψηφιακή παιδεία και η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Επισημαίνοντας τις αυξανόμενες προκλήσεις για τη δημοκρατία, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε την ανάγκη καταπολέμησης του εξτρεμισμού, της προπαγάνδας και της τοξικότητας, που κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο και στοχοποιούν ιδιαίτερα τις γυναίκες και τους νέους αποθαρρύνοντάς τους από του να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή.

Η κ. Δημητρίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις τραγικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής πέραν του ενός τρίτου του εδάφους της Κύπρου. Διακόσιες χιλιάδες Ελληνοκύπριοι, υπογράμμισε η κ. Δημητρίου, εκδιώχθηκαν βίαια από τα σπίτια και τις περιουσίες τους και παραμένουν εκτοπισμένοι μέχρι σήμερα, στερούμενοι το δικαίωμα της επιστροφής, ενώ ξένοι υπήκοοι σφετερίζονται τις περιουσίες τους στις κατεχόμενες περιοχές.

Κατήγγειλε και τη σύλληψη και συνεχιζόμενη κράτηση από το κατοχικό καθεστώς πέντε Ελληνοκυπρίων αναφέροντας ότι «η παράνομη αυτή ενέργεια στοχεύει στον εκφοβισμό και την παρεμπόδιση των Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων από του να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους και αποτελεί αντίποινο για τη δίωξη από την Κυπριακή Δημοκρατία των ξένων σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών».

Τέτοιες συμπεριφορές, τόνισε, υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού από την Τουρκία στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου η συμμετοχή της συγκεκριμένης χώρας στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας θα έστελνε ένα λανθασμένο και επικίνδυνο μήνυμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναφερόμενη στις δύο θεματικές ενότητες της συνάντησης για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια και την πρόσβαση σε προσιτή στέγαση, η κ. Δημητρίου είπε ότι με τη διευκόλυνση της συμμετοχής των νέων στις πολιτικές διαδικασίες αλλά και στην αγορά στέγασης, ενισχύεται το αίσθημα του ανήκειν και μειώνονται οι κοινωνικές εντάσεις.

Πρόσθεσε ότι η ισχυρότερη άμυνά μας είναι οι κοινές μας αρχές και αξίες, το διεθνές δίκαιο, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τα οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να υπερασπιστούμε.

Οι παραβιάσεις αυτών των αρχών, σημείωσε η Πρόεδρος της Βουλής, από όπου και αν προέρχονται δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές, ούτε στην περίπτωση της Ουκρανίας, ούτε της Κύπρου, ούτε οπουδήποτε αλλού. Η αλληλεγγύη προς τον ουκρανικό λαό, τόνισε καταληκτικά, δεν αποτελεί μόνο ηθική υποχρέωση, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της διεθνούς νομιμότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ