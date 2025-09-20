Κυβερνοεπίθεση με στόχο πάροχο υπηρεσιών για συστήματα ελέγχου (check-in) εισιτηρίων και διαβατηρίων και επιβίβασης προκάλεσε προβλήματα λειτουργίας σε ορισμένα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, περιλαμβανομένων αυτών του Χίθροου στο Λονδίνο, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με τις αρχές τους.

Η Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης σε διάφορες αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως, αντιμετωπίζει τεχνικό ζήτημα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις για τους επιβάτες που προβλέπεται να αναχωρήσουν, ανακοίνωσε σήμερα το Αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, το πιο πολυσύχναστο της Ευρώπης, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις.

Η RTX, η εταιρεία στην οποία ανήκει η Collins Aerospace, ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι έχει ενημερωθεί για διαταραχή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο στο λογισμικό της MUSE σε ορισμένα αεροδρόμια, χωρίς να τα κατονομάσει.

«Εργαζόμαστε ενεργά για να επιλύσουμε το ζήτημα και να αποκαταστήσουμε πλήρως τη λειτουργικότητα για τους πελάτες μας το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε η εταιρεία.

«Ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in και την παραλαβή αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες διαδικασίες check-in», σημείωσε επίσης η εταιρεία σε ανακοίνωσή της που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η επίθεση κατέστησε μη λειτουργικά τα αυτοματοποιημένα συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης, επιτρέποντας μόνον χειροκίνητες διαδικασίες ελέγχου, ανέφερε παράλληλα στον ιστότοπό του το Αεροδρόμιο των Βρυξελλών, προσθέτοντας ότι το περιστατικό προέκυψε χθες, Παρασκευή, το βράδυ.

«Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και θα προκαλέσει δυστυχώς καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων (…) Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για το θέμα αυτό και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό», διευκρίνισαν επίσης οι αρχές του αεροδρομίου στην ανακοίνωσή τους.

Στους επιβάτες που έχουν προγραμματισμένη πτήση για σήμερα συνιστάται από τα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα να επιβεβαιώσουν ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί, απευθυνόμενοι στις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Παράλληλα και το Αεροδρόμιο του Βερολίνου ανέφερε στον ιστότοπό του ότι «λόγω τεχνικού ζητήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί στην Ευρώπη, υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος αναμονής στο check-in» και πρόσθετε: «Εργαζόμαστε για γρήγορη επίλυση» του ζητήματος.

Το Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, το μεγαλύτερο της Γερμανίας, δεν έχει επηρεαστεί, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Η EasyJet ανακοίνωσε παράλληλα ότι δεν αναμένει το ζήτημα αυτό συστήματος που επηρεάζει μικρό αριθμό αεροδρομίων να έχει αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεών της για την υπόλοιπη ημέρα.

«Γνωρίζουμε για ένα ζήτημα συστήματος πληροφορικής που επηρεάζει μικρό αριθμό αεροδρομίων. Μολονότι προσώρας λειτουργούμε κανονικά και δεν αναμένουμε αυτό να έχει αντίκτυπο στο πρόγραμμά μας πτήσεων για την υπόλοιπη μέρα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης αξιωματούχος του επιχειρησιακού κέντρου ελέγχου στο Αεροδρόμιο της Ζυρίχης, στην Ελβετία, δήλωσε παράλληλα ότι ούτε αυτό έχει επηρεαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ