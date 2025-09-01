Στάχτη…..κάρβουνο…..τραγωδία…….καταστροφή! Αυτά είναι όσα άφησε πίσω το του το φετινό καλοκαίρι στην ορεινή Λεμεσό. Το μεσημέρι και κάτι και η κάμερα του ΣΙΓΜΑ αποφάσισαν να μην αφήσουν αυτό τον εφιάλτη να σβήσει από την μνήμη. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Μαύρισε η ψυχή μας

23 Ιουλίου 2025, έμελλε να ξημερώσει μια μαύρη Τετάρτη για την Κύπρο όταν το μεσημέρι ξεσπάει φωτιά στην περιοχή της Μαλλιάς. Πριν προλάβει ο κόσμος να αντιληφθεί τι έχει συμβεί ή φωτιά είχε εξαπλωθεί στην ορεινή Λεμεσό, απειλώντας ζωές και περιουσίες.

Ο κόσμος φώναζε: «Έκκληση να φύγει ο κόσμος. Εν να εγκλωβιστούμε, εν να πάρουμε…εκρούσαν τα σπίτια μας».

Ένα μήνα μετά και τα σημάδια της πυρκαγιάς είναι ακόμη εδώ. Μέσα σε λίγες ώρες η φύση μετατράπηκε σε στάχτη. Οι φλόγες ξέσπασαν με την ταχύτητα της αστραπής και εξαπλώθηκαν με δύναμη παντού. Στο πέρασμα της, χάθηκαν δύο ανθρώπινες ψυχές η Μάρω Φιλιππίδη και ο Δημήτρης Φιλιππίδης, περιουσίες μιας ζωής θρυμματιστήκαν, ένα τεράστιο μέρος της φύσης μαζί τους και ζώα που δεν κατάφεραν να σωθούν. Σύμφωνα με την έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας ATF του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, αίτιο της πυρκαγιάς…..δυο αναμμένα τσιγάρα. Εκτιμάται ότι η πυρκαγιά κατέκαψε έκταση περίπου 104 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Επισκεφτήκαμε το χωριό Μαλλιά, το σημείο 0 εδώ που ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά. Το μεσημέρι και κάτι δεν θα αφήσεις να ξεχαστεί αυτό που συνέβη εδώ».

Μιλήσαμε με την κοινοτάρχη, η οποία ήταν και η ίδια παθούσα: «Η φωτιά εξεκίνησε από απέναντι μας από τον δρόμο του Άρσους.Εντάξει σε κλάσματα δευτερολέπτων νομίζω δεν υπήρχε καν ο χρόνος να σκεφτείς το οτιδήποτε δηλαδή που η ώρα 1 και κάτι που ξεκίνησε απέναντι μας ήδη η ώρα 2 ήταν καμένα τα 2 πρώτα σπίτια

-Και μάλιστα το ένα σπίτι είναι και δικό σας.

-Μάλιστα.

-Είσαστε και η κοινοτάρχισσα και έχετε πληγεί από την φωτιά

-Μάλιστα τα συναισθήματα να πω ανάμεικτα δεν είναι ανάμεικτα είναι θλιβερά, αναμνήσεις κόποι μιας ζωής».

Σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς και το μόνο που έχει μείνει είναι στάχτη. Οι δηλώσεις των πληγέντων που μοιράστηκαν μαζί μας ήταν σπαρακτικές.

Η κυρία Ελένη και ο κύριος Δημήτρης πυρόπληκτοι από το χωρίο Μαλλιά δήλωσαν: «Επροσπαθούσαμε να ανοίξαμε, εγώ έτρεμα τα σιέρκα μου νόμιζα ότι ήρθαμε αντιμετωπίζω με τον θάνατο μόνο μιας εκλότσησε την πόρτα ο Δημητράκης εκούντησετην και άνοιξε και εφκήκαμε έξω, μόλις έφκηκα με έξω έππεσε η στεγασσιά».

Ο κύριος Πολύκαρπος Πολυκάρπου κάτοικος Βάσας μοιράστηκε μαζί μας: «Χριστιανέ μου του λέω δεν σβήνει η οροφή εάν έχει και 40 πυροσβεστικά οχήματα κανονικά που βγάζουν 4 ίντσες νερό δεν θα μπορούσες να το σβήσουν για όνομα του Θεού του λέω. Άστο νερό, όταν αρχίσει η σκάλα γιατί είναι ξύλινη η σκάλα να σώσουμε το κάτω. Μου λέει ξέρω ξέρω την δουλειά μου…ποιος ξέρει την δουλειά του τώρα;»

Ο κύριος Λεωνίδας και η κυρία Μαρούλλα πυρόπληκτοι απο το χωριό Μαλλιά μας είπαν: «Και εγώ προ στιγμή είπα εκάηκα . Είπα δυο φορές Παναγιά μου Παναγιά μου. Την Τρίτη φορά λέω τους θύμωσα της Παναγιάς. Είπα Παναγιά μου εν να καώ».

Συγκλονιστικές στιγμές έζησε το συνεργείο του μεσημέρι και κάτι. Άνθρωποι έχασαν τα πάντα και μας κάλεσαν στα ερείπια του σπιτιού τους να δούμε την θέα και πώς ήταν το σπίτι τους.

Συγκεκριμένα η κυρία Κλειώ από το Βουνί μας κάλεσε σπίτι της: «Επιάν εν μπορούμε να τα φέρουμε σε ετέλειωσε».

«Έλατε να δείτε ποδά φαίνεται μια θέα μεγάλη».

«Έλατε να δείτε ποδά».

«Εε τώρα αρχίσαμε να συνηθίσουνε τι έγινε».

Ό,τι αντικρίσαμε θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο πολέμου. «Τραγωδία! Όλη η περιοχή έχει καεί τώρα μπορείς να δεις μια μαυρίλα» δήλωσε ο κοινοτάρχης της Βάσας Κοιλανίου, Μιχάλης Μοσφίλης.

Αυτή η φωτιά ακόμη και εάν έσβησε, χρειάζονται δεκαετίες για να ανακάμψει η φύση και οι ανθρώποι ίσως να μην μπορέσουν να το ξεπεράσουν ποτέ…Οι δηλώσεις των πληγέντων που μοιράστηκαν μαζί μας αποτύπωναν την απόγνωση και την οδύνη τους:

«Μίλησα με τους Αμερικάνους δεν έδειξαν και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον στα λόγια μας. Θα προσπαθήσω να έρθει ο πρόεδρος, νομίζω είναι λογικός, νομίζω θα ακούσει και ελπίζω να ερευνήσει γιατί κάποιοι πρέπει να δώσουν απαντήσεις...για το τι έγινε ή το τι δεν έγινε», δήλωσε ο Πολύκαρπος Πολυκάρπου κάτοικος Βάσας.

Η καμπάνα που έσωσε το χωριό Λόφου. Σύμφωνα και με δηλώσεις του πάτερ Φώτιου Χριστοφόρου: «Η πρώτη μου δουλειά ήταν να κτυπήσω την καμπάνα που το κινητό κατευθείαν ενώ ήμουν κάτω στο χωριό και να ειδοποιηθούν οι χωριανοί όλοι όσοι δεν μπορούσαν να λάβουν το μήνυμα όσοι δεν μπορούσαν να το διαβάσουν ηλικιωμένοι και τα λοιπά και η κατασκήνωση που ήταν τα μωρά πάνω».

Πρόσθεσε «ότι υπάρχει κίνδυνος και πρέπει να φύγουν Το πιο καλό μέσο που είχαμε εκείνη την στιγμή ήταν η καμπάνα η οποία ακούγεται παντού και σε ρυθμό κρούσης Κινδύνου ειδοποίησε τους χωριανούς και βγήκαν όλοι έξω».

Μέσα σε λίγες ώρες η φύση μετατράπηκε σε στάχτη. Οι αφηγήσεις όσων έχασαν τα σπίτια τους ραγίζουν καρδιές…και αναμένουν απαντήσεις.

«Εντάξει εμάς στην Βάσα εντάξει κάηκε η περιουσία μας, κάηκε ο τόπος γιατί δεν την σταμάτησαν και έφτασε μέχρι την Λεμεσό που λέει ο λόγος. Μπορούσαν να την σταματήσουν αυτό σημαίνει ότι δεν έκαναν καλά την δουλειά τους αυτές είναι οι ερωτήσεις που θέλω», πρόσθεσε ο Πολύκαρπος Πολυκάρπου πυρόπληκτος από Βάσας.

Η κυρία Ελένη και ο κύριος Δημήτρης από το χωριό Μαλλιά, έβλεπαν την όδο τους «Μάρκου δράκου, έμεινε μας η οδός δαμέ να μεν χαθουμε....», το μόνο που είχε απομείνει.

Ρωτήσαμε τα άτομα εάν η κυβέρνηση σας βοήθησε θα σας βοηθήσει;

«Εεε νομίζω σε έτσι είπε εβοήθησε σε εντάξει εν να βοηθήσει νομίζω διότι εκατέγραψαν τα», είπε η κυρία Κλειώ από το Βουνί.

Ο κύριος Λεωνίδας πυρόπληκτος από το χωριό Μαλλιά δήλωσε:

«Και τώρα αναμένουμε τώρα θα θα ακούμε πολλά όμως ξέρετε τώρα να δούμε τι θα γίνει».

«-Και λέω τους με ποδοσφαιρικούς τους ετελείωσαν και τα δύο τα ημίχρονα άρατζαι εν να έσιει τζαι παράσταση να περιμένουμε και κάτι άλλο....

-Την κόκκινη κάρτα ποιος θα την πάρει;

-Έλα ντε;

Ή πόσοι θα την πάρουν γιατί εγώ θα το πω άλλωσπως πόσοι θα την πάρουν και να την πάρουν και εκεινοι που πρέπει. »

Σχεδόν από όλες οι ιστορίες ένιωσαν ένα δεύτερο πόλεμο και ακόμη χειρότερο χωρίς να μπορούν να πολεμήσουν απέναντι στην φωτιά. Ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες για όλα αυτά που έχουν συμβεί; Οι κάτοικοι και η πολιτεία περιμένουν μια απάντηση, μπας και απαλύνουν τις πληγές τους. Τελικά πόσο αρκετή μπορεί να είναι μια συγγνώμη;

