Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Αρχηγού της Αστυνομίας για τους δυο νεκρούς της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό.

Ο Θεμιστός Αρναούτης είπε κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίας επιτροπών στη Βουλή, ότι οι δυο αδικοχαμένοι συνάνθρωποί μας αγνόησαν τις υποδείξεις για την επικινδυνότητα του δρόμου. «Ενημερώθηκαν ότι ήταν επικίνδυνος ο δρόμος και το αγνόησαν», είπε χαρακτηριστικά ο Αρχηγός.

Η Αστυνομία ωστόσο στην έκθεση την οποία υπέβαλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 31 Ιουλίου δεν είχε καμιά απολύτως αναφορά για ευθύνες στους δυο συνανθρώπους μας που έχασαν τόσο άδικα και βάναυσα τη ζωή τους.

Αυτούσια πιο κάτω η υπό αναφορά έκθεση.

Αντιπαράθεση Λουκαΐδη με Αρχηγό

Στο πλαίσιο της συζήτησης μετά και τις τοποθετήσεις των βουλευτών, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ επανήλθε καλώντας τον Αρχηγό Αστυνομίας να διευκρινίσει για τους νεκρούς γιατί το μήνυμα που βγαίνει από τα όσα είπε είναι ότι έχουν ευθύνες για το θάνατο τους. Η απάντηση του κ.Αρναούτη ήταν πως θα γίνει θανατική ανάκριση.