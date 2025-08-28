Στη δημοσιότητα δόθηκε η έκθεση των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τη φονική πυρκαγιά σε χωριά της ορεινής Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, τα αίτια ανάφλεξης της πυρκαγιάς ήταν ένα μερικώς καμένο αποτσίγαρο και

ένα πλήρως καμένο αποτσίγαρο. Τα δύο (2) αποτσίγαρα συλλέχθηκαν από τους ερευνητές και καταγράφηκαν ως αποδεικτικό υλικό. Το υλικό αυτό παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές για περαιτέρω αναλύσεις.

Όπως αναφέρει η έκθεση αξιοποιώντας μια συστηματική μέθοδο εντοπισμού και σήμανσης δεικτών προτύπων καύσης, καθώς και λαμβάνοντας δηλώσεις από πυροσβέστες και αυτόπτες μάρτυρες της πυρκαγιάς στο αρχικό της στάδιο, οι

εμπειρογνώμονες προσδιόρισαν μια γενική περιοχή προέλευσης. Η εξέταση της γενικής αυτής περιοχής συνεχίστηκε με περαιτέρω εντοπισμό και σήμανση δεικτών καύσης.

Γενική Περιοχή Προέλευσης

Συγκεκριμένη περιοχή ανάφλεξης με βέλη που απεικονίζουν την κίνηση

της φωτιάς

Εντός της γενικής περιοχής προέλευσης, οι δείκτες καύσης έδειξαν κίνηση της φωτιάς τόσο προς βόρεια όσο και προς νότια κατεύθυνση. Με βάση τους δείκτες αυτούς και τις ζημιές που προκάλεσε η φωτιά, οι ερευνητές κατέληξαν ότι η φωτιά είχε διασχίσει τμήματα της γενικής περιοχής προς διάφορες κατευθύνσεις, εξαιτίας των συνεχών αλλαγών στην κατεύθυνση του ανέμου, όπως περιγράφηκαν από μάρτυρες.

Μετά τον αποκλεισμό άλλων πιθανών αιτιών, η αιτία αποδόθηκε σε απερίσκεπτη απόρριψη τσιγάρου, που ήρθε σε επαφή με ξηρή βλάστηση.

Συγκεκριμένα, το σημείο ανάφλεξης περιορίστηκε σε ακρίβεια έκτασης 30x30 εκατοστών στην άκρη του δρόμου Μαλιά - Άρσους. Στο σημείο εντοπίστηκαν αποτσίγαρα, δύο εκ των οποίων έφεραν θερμικές αλλοιώσεις, ένδειξη ότι αποτέλεσαν την πηγή ανάφλεξης.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η πιθανότητα ανάφλεξης είχε υπολογιστεί στο 100%, με βάση τις περιβαλλοντικές συνθήκες που είχαν καταγραφεί πριν την εκδήλωση: υψηλή θερμοκρασία (39°C), εξαιρετικά χαμηλή υγρασία (19%), παρατεταμένη ξηρασία και άνεμοι που έφταναν τα 9 μποφόρ. Πρόκειται για συνθήκες που θεωρούνται εξαιρετικά ευνοϊκές για οποιαδήποτε ανάφλεξη, συμπεριλαμβανομένης από απερίσκεπτη απόρριψη τσιγάρου.

