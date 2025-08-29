Το πόρισμα της έκθεσης των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων του AFT, σχολίασε ο Μάρκος Τράγκολας.

«Μελέτησα με προσοχή την έκθεση των Αμερικανών. Χωρίς να λέω ότι μια πυρκαγιά δεν μπορεί να ξεκινήσει απο αποτσίγαρο κάτω απο 39 βαθμούς Κελσίου, 19% υγρασία πεταμένο σε λεπτή ξηρή βλάστηση όπως είναι τα ξηρά χόρτα, εν τούτοις διατηρώ τις επιφυλάξεις μου καθότι λίγες μέρες προηγούμενα, πολύ κοντά στο σημείο έναρξης της καταστροφικής πυρκαγιάς η ώρα 9 το βράδυ παρακαλώ, σημειώθηκε πυρκαγιά που κατασβέστηκε απο την Π.Υ. Αυτό αναφέρεται κ στην έκθεση τους.

Τά αποτσίγαρα σύμφωνα με την έκθεση ήταν δύο (2), το ένα τελείως καμένο κ το άλλο μισοκαμένο, αλλά, λέει, υπήρχαν κ άλλα αποτσίγαρα, πάρα δίπλα, μέσα σε βλάστηση που δεν κάηκε. Πως γίνεται δηλαδή; Ήταν χώρος απόρριψης αποτσίγαρων;

Κάποιος άδειασε το τασάκι του άραγε με αναμμένο αποτσίγαρο μέσα, η ώρα 1 και κάτι το μεσημέρι με τέτοιο καιρό; Απο αμέλεια δηλαδή προκάλεσε πυρκαγιά ή από πρόθεση, με δόλο δηλαδή κακόβουλα; Εφόσον δεν βρέθηκαν όποια άλλα ευρήματα που να οδηγούν στην αιτία και με το ιστορικό του ότι λίγες μέρες πριν ξαναυπήρξε πυρκαγιά νύκτα μάλιστα, και για το ότι πολύ συχνά είχαμε κακόβουλες πυρκαγιές στην Ορεινή Λεμεσό, (αλήθεια γιατί μετά την καταστροφική πυρκαγιά δεν είχαμε άλλες) για μένα πρόκειται για εμπρησμό από πρόθεση μάλιστα έστω και με τη χρήση αναμμένου τσιγάρου ή τσιγάρων που είναι και η πιθανότερη αιτία σύμφωνα με την έκθεση. Το ότι αναφέρεται στην έκθεση ότι πρόκειται για απρόσεκτο ρίξιμο τσιγάρου δεν με πείθει. Δεν ήταν απρόσεκτο αλλά εσκεμμένο. Αυτά κ για τα υπόλοιπα αύριο στην Βουλή».

