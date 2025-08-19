Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 73χρονος το βράδυ της Τρίτης στη Λεμεσό.

Ο Ελληνοκύπριος άνδρας είχε μεταβεί το απόγευμα για κολύμπι, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει στο σπίτι του, γεγονός που κινητοποίησε τις Αρχές. Ακολούθησε επιχείρηση της Λιμενικής Αστυνομίας, η οποία τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο όπου μετέφερε τον 73χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

