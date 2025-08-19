Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές μετά την εξαφάνιση 73χρονου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 73χρονος είχε μεταβεί το απόγευμα για κολύμπι σε παραλιακή περιοχή της Λεμεσού, ωστόσο δεν επέστρεψε στο σπίτι του. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, συγγενικά του πρόσωπα ενημέρωσαν τις Αρχές για την απουσία του.

Αμέσως μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο παραλιακό μέτωπο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Διαβάστε επίσης: Συνελήφθη ο 19χρονος οδηγός που τραυμάτισε τον συνομήλικο φίλο του στη Λάρνακα